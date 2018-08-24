Мотоциклист не сумел разминуться с легковым автомобилем Hyundai Solaris, оказавшимся у него на пути. Байкер и его пассажирка получили травмы, момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив регистратора очевидца.

Вечером в минувший четверг, 23 августа, на улице Доваторцев в Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.На записи видно, как байкер, двигавшийся быстрее потока, не сумел разминуться с поворачивавшим автомобилем Hyundai Solaris и в итоге протаранил легковушку.После столкновения водитель мотоцикла и его пассажирка отлетели в сторону. По данным СМИ, они получили травмы, однако характер и степень тяжести повреждения не уточняется.