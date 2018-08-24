Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина схлестнулись в жарком споре. Звезды так и не смогли найти общий язык.

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина схлестнулись в жаркомспоре. Звезды так и не смогли найти общий язык.Очередной выпуск шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ показал,как по-разному ведущие смотрят на одни и те же вещи. Звезды обсуждали парытелепроекта "Дом-2", которые должны быть номинированы на уход с телестройки.В студии шоу появились Андрей Шабарин и Настя Кочервей.Ксения уверяла, что молодые люди не достойны жить на "Доме-2". Они постоянноскандалят, истерят, а Шабарин даже не брезгует рукоприкладством. Ведущая неверит, что в этой паре есть любовь. Она высказала мнение, что терпеть униженияи побои даже ради любви – это недопустимо.С позицией Бородиной не согласилась Бузова. Ольга выступилав защитуКочервей, которая ради своих чувств готова мириться с агрессивным и неуважительнымповедением избранника. "Ксюш, ты взрослая женщина, которая любила и любила нераз. И которая знает, что можно любить до потери сознания и не понимать, чтоотношения ненормальные!" – рассудила Ольга.После этого заявления Бузовой Бородина всем своим видом показывала,что ее соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой и ухмылялась вответ на высказывания, кажущиеся ей полнейшей глупостью. "Да, я любила. Но приэтом я любила и себя. И если бы со мной так поступали, терпеть бы этого нестала!" – сообщила она присутствующим на съемочной площадке."Тогда я промолчу!" – бросила Ольга в ответ. "Вот ипромолчи!", – с ноткой неуважения прокомментировала Бородина.Отметим, что Бузова проглотила публичное унижение отсоведущей, она попыталась сгладить возникший конфликт. Ольга окончила спор, но осталась при своем мнении.