Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина схлестнулись в жарком
споре. Звезды так и не смогли найти общий язык.
Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина схлестнулись в жарком
споре. Звезды так и не смогли найти общий язык.
Очередной выпуск шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ показал,
как по-разному ведущие смотрят на одни и те же вещи. Звезды обсуждали пары
телепроекта "Дом-2", которые должны быть номинированы на уход с телестройки.
В студии шоу появились Андрей Шабарин и Настя Кочервей.
Ксения уверяла, что молодые люди не достойны жить на "Доме-2". Они постоянно
скандалят, истерят, а Шабарин даже не брезгует рукоприкладством. Ведущая не
верит, что в этой паре есть любовь. Она высказала мнение, что терпеть унижения
и побои даже ради любви – это недопустимо.
С позицией Бородиной не согласилась Бузова. Ольга выступила
в защиту
Кочервей, которая ради своих чувств готова мириться с агрессивным и неуважительным
поведением избранника. "Ксюш, ты взрослая женщина, которая любила и любила не
раз. И которая знает, что можно любить до потери сознания и не понимать, что
отношения ненормальные!" – рассудила Ольга.
После этого заявления Бузовой Бородина всем своим видом показывала,
что ее соведущая несет какой-то бред: осуждающе качала головой и ухмылялась в
ответ на высказывания, кажущиеся ей полнейшей глупостью. "Да, я любила. Но при
этом я любила и себя. И если бы со мной так поступали, терпеть бы этого не
стала!" – сообщила она присутствующим на съемочной площадке.
"Тогда я промолчу!" – бросила Ольга в ответ. "Вот и
промолчи!", – с ноткой неуважения прокомментировала Бородина.
Отметим, что Бузова проглотила публичное унижение от
соведущей, она попыталась сгладить возникший конфликт. Ольга окончила спор, но осталась при своем мнении.