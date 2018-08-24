В Москве снова появится кинотеатр Зарядье - причем на прежнем месте. Ландшафтный парк у Кремля станет главной площадкой акции Ночь кино, которая пройдет завтра по всему городу. Парк Горького приглашает отметить свое 90-летие. А еще в столичной афише - фестиваль воздухоплавания, виртуальный полет в космос и забег на полумарафонскую дистанцию.

В Москве снова появится кинотеатр "Зарядье" — причем на прежнем месте. Ландшафтный парк у Кремля станет главной площадкой акции "Ночь кино", которая пройдет завтра по всему городу. Парк Горького приглашает отметить свое 90-летие. А еще в столичной афише — фестиваль воздухоплавания, виртуальный полет в космос и забег на полумарафонскую дистанцию.Последние летние выходные, которые обещают быть теплыми и солнечными, обязательно стоит провести на свежем воздухе — на природе или в парках, где можно днем гулять, а ночью смотреть кино. В субботу после захода солнца в Москве стартует акция "Ночь кино".Кинотеатры появятся прямо под открытом небом. Центральной площадкой станет "Зарядье". В половине десятого вечера там покажут немой черно-белый фильм в сопровождении камерного оркестра.Необычный киноэксперимент пройдет в саду "Эрмитаж" — зрителям предложат спеть песни из известных российских и зарубежных фильмов. А в Зеленом театре на ВДНХ посвятят ночь советским фильмам. Бесплатно кино можно будет посмотреть в ночь с субботы на воскресенье почти по всей Москве. Акция пройдет также в музеях и кинотеатрах.Парк Горького тоже будет гулять до утра: завтра он начинает праздновать свой 90-летний юбилей и приглашает всех желающих. Днем для гостей — лекции, спектакли, чаепитие. Вечером — красочное музыкально-танцевальное шоу, а ночью — вечеринка от известных диджеев.В воскресенье тоже долго спать не получится. В полдень возле культурного центра ЗИЛ стартует большой научный фестиваль. Там можно будет совершить виртуальный полет в открытый космос, научиться рисовать с помощью центробежной силы и жонглировать огнем.Обязательно приходите в эти выходные на аэродром "Черное" полюбоваться "Московским небом", куда взмоют реактивные самолеты, тепловые аэростаты, воздушные змеи и парапланы. В фестивале воздухоплавания примут участие лучшие авиационные спортивные клубы со всего мира.А если останутся силы еще и на спорт, регистрируйтесь на полумарафон, который в девять часов утра в воскресенье стартует возле стадиона "Лужники". Маршрут будет долгий, больше 20 километров, но красивый: участники пробегут по самым живописным набережным столицы.