Вечером 24 августа в курортном поселке Коктебель стартует 16-й сезон ставшего традиционным и ожидаемый любителями джаза фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP).

Вечером 24 августа в курортном поселке Коктебель стартует 16-й сезон ставшего традиционным и ожидаемый любителями джаза фестиваля Koktebel Jazz Party (KJP).Он уже назван самым значимым культурным событием в Крыму, что подтвердил и появившийся на пресс-конференции перед началом фестиваля глава республики Сергей Аксенов.KJP стал событием, ради которого любители джаза специально планируют свой отпуск так, чтобы в дни проведения фестиваля оказаться в Коктебеле, и доказательством тому стала премия событийного туризма.Развивается благодаря проведению этого фестиваля и сам поселок. После того, как в прошлом году его внезапно посетил Владимир Путин, Сергей Аксенов получил распоряжение президента подготовить концепцию развития Коктебеля.Глава Крыма сообщил, что такая концепция уже почти готова, и 1 сентября по ней начнутся общественные слушания.Традиционно средства от продажи билетов на фестиваль, главная сцена которого находится прямо на берегу моря за холмом Юнга, идут на поддержку местной школы.Как рассказал основатель Koktebel Jazz Party телеведущий Дмитрий Киселев, в прошлые годы в школе на эти средства обустроили внутренний двор, чтобы школьники могли там гулять, затем оснастили учебное заведение электронными досками и "поставили на ход" старый автобус.В этом году на время фестиваля запланирована еще и экологическая акция: волонтеры будут убирать дорогу к красивейшей Тихой Бухте.Так что этот фестиваль – не только о джазе. Хотя, прежде всего, конечно о нем. Дмитрий Киселев традиционно отмечает, что на время фестиваля – "никакой политики", однако с учетом того, что проводится он в Крыму, совсем без нее, увы, не обойтись.Сказывается это, прежде всего, на том, что до последнего держатся в секрете имена музыкантов из США и Европы, чтобы у них не возникло проблем, как бывало ранее, когда Госдеп США по сути запрещал музыкантам поездку на фестиваль в Крым.В этом году, как и в прошлом, западные музыканты и журналисты все равно приехали в Крым. В частности, "изюминками" фестиваля станут известные коллективы из Британии Incognito, Нью-Орлеана — Rebirth Brass Band (он в 2012 году получил Grammy), а всего – около 20 исполнителей из зарубежных стран и, конечно, именитые джазмены России.Кроме того, в 2018 году повторится опробованный в прошлом сезоне необычный формат "Джаз со скоростью света", когда одновременно играют музыканты на сцене в Коктебеле и в другой стране, а "контакт" осуществляется по Интернету и выводится на большой экран – так, что это совместное выступление могут видеть все зрители фестиваля и в партере у самой сцены, и зрители на пляже.В прошлом году впервые такой эксперимент был проведен с музыкантами из Армении, в этом году аналогичное одновременное выступление планируется с музыкантами из Роттердама.Это еще раз доказывает, что, как сказал Киселев, джаз – "самая честная музыка", которая объединяет людей из разных стран, невзирая на санкции, а люди культуры находят пути объединиться.Так он ответил на вопрос итальянской журналистки о "посыле", который несет миру джазовый фестиваль в Крыму.Но обо всех перипетиях, связанных с санкциями, быстро забывается, когда начинает играть джаз. Он будет разноситься над морем и курортным Коктебелем в течение трех дней, причем, не только с традиционных Главной и Волошинской сцен, но также над "Артеком".Экспериментальными площадками станут в этом году дельфинарий и аквапарк Коктебеля: KJP, как и положено джазовому фестивалю, продолжает экспериментировать и импровизировать. А еще, как говорят ученые, будоражить не одно (как другая музыка), а сразу оба полушария мозга. Это уже доказанный наукой удивительный факт.