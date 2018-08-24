Екатерина Варнава –
видная красавица с особой внешностью. Стройная, высокая, со своей изюминкой. Многих
интересует, какие вмешательства позволила себе артистка, чтобы улучшить свой
облик. Dni.Ru обратились
с этим вопросом к пластическому хирургу.
Екатерина Варнава –
видная красавица с особой внешностью. Стройная, высокая, со своей "изюминкой". Многих
интересует, какие вмешательства позволила себе артистка, чтобы улучшить свой
облик. Dni.Ru обратились
с этим вопросом к пластическому хирургу.
"Когда люди видят девушку
с необычной внешностью, то почему-то думают, что она непременно "ложилась под
нож". Но это не всегда так. Если у Екатерины и были проведены какие-либо
операции, то их очень мало. Да, в последнее время ее лицо изменилось, но эти
изменения, как мне кажется, достигнуты в основном с помощью грамотного
использования средств макияжа, – рассказал пластической хирург Арташес
Айрапетян.
Из вмешательств отметил
лишь манипуляции по коррекции объема губ. По его словам, сейчас верхняя губа
стала поменьше, акцент сместился, и губы стали более естественными.
"На ранних фотографиях у
Екатерины видны большие скуловые дуги, продолжает Айрапетян. – На более поздних
– уже красивый изгиб скуловой линии. Безусловно, Екатерина очень заметно
похудела, но это не могло привести к таким изменениям. Поэтому можно
предположить, что она удалила комки Биша".
А вот по поводу носа
Варнавы есть вопросы. "Екатерина могла чуть-чуть изменить только его кончик.
Вряд ли она решилась полностью исправить нос, потому что он привносит в ее
внешность особую красоту. Правда, на некоторых фотографиях появляется ощущение,
что Екатерина все-таки сделала ринопластику, но, я думаю, что там были
использованы фоторедакторы", – неуверенно предположил хирург.
Также, скорее всего от
появления морщин и для придания свежести Варнава делает уколы ботокса и
гиалуроновой кислоты. "Что касается фигуры и конкретно груди, то никаких
вмешательств не было, у Екатерины от природы пышная грудь", – сказал он.
Сама Варнава говорила,
что не прибегала к пластической хирургии. Нельзя исключать, что она честна с
поклонниками, и все ее изменения связаны только с уходом за собой.