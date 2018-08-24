Екатерина Варнава – видная красавица с особой внешностью. Стройная, высокая, со своей изюминкой. Многих интересует, какие вмешательства позволила себе артистка, чтобы улучшить свой облик. Dni.Ru обратились с этим вопросом к пластическому хирургу.

Екатерина Варнава –видная красавица с особой внешностью. Стройная, высокая, со своей "изюминкой". Многихинтересует, какие вмешательства позволила себе артистка, чтобы улучшить свойоблик. Dni.Ru обратилисьс этим вопросом к пластическому хирургу."Когда люди видят девушкус необычной внешностью, то почему-то думают, что она непременно "ложилась поднож". Но это не всегда так. Если у Екатерины и были проведены какие-либооперации, то их очень мало. Да, в последнее время ее лицо изменилось, но этиизменения, как мне кажется, достигнуты в основном с помощью грамотногоиспользования средств макияжа, – рассказал пластической хирург АрташесАйрапетян.Из вмешательств отметиллишь манипуляции по коррекции объема губ. По его словам, сейчас верхняя губастала поменьше, акцент сместился, и губы стали более естественными."На ранних фотографиях уЕкатерины видны большие скуловые дуги, продолжает Айрапетян. – На более поздних– уже красивый изгиб скуловой линии. Безусловно, Екатерина очень заметнопохудела, но это не могло привести к таким изменениям. Поэтому можнопредположить, что она удалила комки Биша".А вот по поводу носаВарнавы есть вопросы. "Екатерина могла чуть-чуть изменить только его кончик.Вряд ли она решилась полностью исправить нос, потому что он привносит в еевнешность особую красоту. Правда, на некоторых фотографиях появляется ощущение,что Екатерина все-таки сделала ринопластику, но, я думаю, что там былииспользованы фоторедакторы", – неуверенно предположил хирург.Также, скорее всего отпоявления морщин и для придания свежести Варнава делает уколы ботокса игиалуроновой кислоты. "Что касается фигуры и конкретно груди, то никакихвмешательств не было, у Екатерины от природы пышная грудь", – сказал он.Сама Варнава говорила,что не прибегала к пластической хирургии. Нельзя исключать, что она честна споклонниками, и все ее изменения связаны только с уходом за собой.