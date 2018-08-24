Сквер напротив здания Министерства иностранных дел в ближайшие дни начнут готовить к установке памятника Евгению Примакову. Монумент в эти дни отливают в бронзе, его откроют в начале ноября 2018 года. Проект памятника выдающемуся дипломату уже готов.

Сквер напротив здания Министерства иностранных дел в ближайшие дни начнут готовить к установке памятника Евгению Примакову. Монумент в эти дни отливают в бронзе, его откроют в начале ноября 2018 года. Проект памятника выдающемуся дипломату уже готов.- Шахматная доска как символ большой игры — дипломатии.- И он, получается, сейчас в процессе, думает над следующим ходом, смотрит?- Да, и из МИДа смотрят.Если международная политика – это шахматная партия, Евгений Примаков в этой игре, безусловно, гроссмейстер. Автор памятника блистательному дипломату скульптор Георгий Франгулян своего героя запечатлел в момент принятия решения."Это ход конем. Потому что нет прямых ходов в дипломатии, все интересные ходы сложные", — подчеркивает Георгий Франгулян.Появление этого монумента станет событием не только для близких Евгения Примакова и тех, кто с ним работал. Он навсегда изменит огромное пространство в самом сердце Москвы.Память выдающегося дипломата увековечат напротив здания МИД. Перед скульптором стояла непростая задача, ведь на этом пространстве есть сразу три архитектурные доминанты: сталинская высотка и два здания гостиниц. И чтобы памятник на их фоне не потерялся, было решено создать мемориальную композицию.Выделенный бронзой на шахматной доске, ход конем — это еще и образ легендарного разворота над Атлантикой.Когда, находясь на полпути в США, премьер-министр Примаков отменил свой визит, это был не только протест против нападения на Белград. Глава российского правительства показал Вашингтону, что мир больше не однополярный. Вспоминая Евгения Примакова и события 1999 года, Михаил Швыдкой рассказывает: в критических ситуациях люди такого масштаба часто предлагают самые неожиданные и смелые решения."Это было мощное озарение, я бы так сказал. Потому что этот разворот над Атлантикой был мощным образом, который потом остался с ним и остался с нашей страной. Потому что это был важный шаг, после которого весь мир стал понимать, что Россия — это не та страна, с которой можно не считаться", — подчеркивает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Монумент создают при поддержке фонда "Искусство, наука и спорт". Его основатель Алишер Усманов в беседе со скульптором предложил – Примаков должен быть в очках. Семья эту идею поддержала, а вдова Евгения Максимовича добавила: будет лучше, если он будет задумчиво держать очки в руках. Так и сделали.Бронзовую фигуру будут окружать четыре колонны. Каждая символизирует этапы в жизни Евгения Примакова – это научная работа, а также годы на постах главы МИД, премьер-министра, директора Службы внешней разведки.Скульптуру сейчас отливают в бронзе, и в ближайшие дни сквер на Смоленской-Сенной площади начнут готовить к установке композиции. Монумент откроют в начале ноября, когда Россия будет отмечать День народного единства.