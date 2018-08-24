Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что разочаровался в украинцах, которые, по его ожиданиям, должны были творить новую политическую жизнь, но оказались рабами и холуями.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что разочаровался в украинцах, которые, по его ожиданиям, должны были "творить новую политическую жизнь", но "оказались рабами и холуями".На Украине до сих пор не сформирована эрудированная политическая элита, а власть лишь исполняет заказы своих покровителей, считает Кравчук, передает РИА Новости.Ранее Кравчук говорил, что власть на Украине откровенно и цинично обманывает людей, и слова у нынешних руководителей государства не совпадают с делом.