Отбывающий в американской тюрьме 20-летний срок российский летчик Константин Ярошенко впервые за 7 лет увиделся с женой и дочерью. Об этом РИА Новости сообщил вице-консул российского Генконсульства в Нью-Йорке Евгений Успенский.

Отбывающий в американской тюрьме 20-летний срок российский летчик Константин Ярошенко впервые за 7 лет увиделся с женой и дочерью. Об этом РИА Новости сообщил вице-консул российского Генконсульства в Нью-Йорке Евгений Успенский.Как ожидается, супруга сможет посетить Ярошенко в общей сложности девять раз за время своей поездки. Если потребуется больше посещений, российские дипломаты будут просить больше, подчеркнул Успенский.Он рассказал, что встреча была "очень волнительной". "Таким взволнованным мы не видели его никогда", — отметил дипломат.Виктория Ярошенко и ее дочь Виктория прибыли в США 24 августа. К тюрьме, где Ярошенко отбывает срок, их привезли на машине Генконсульства.Константин Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в намерениях по перевозке крупной партии кокаина. Россиянин полностью отрицает свою вину и называет дело сфабрикованным.