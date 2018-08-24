На должность главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг назначен Юрий Воронин, который сейчас является советником председателя Центробанка РФ.

На должность главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг назначен Юрий Воронин, который сейчас является советником председателя Центробанка РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.Закон о создании института финансового омбудсмена был принят в июне. Это первый в России институт досудебного урегулирования споров на финансовом рынке (рассматриваться буду споры имущественного характера в пределах 500 тысяч рублей, кроме споров по договорам ОСАГО, по которым ограничений не будет). В рамках института будут работать несколько уполномоченных, рассматривающих споры в различных секторах рынка, кроме того будет создана служба экспертов. Для конечного потребителя рассмотрение дела и услуги экспертизы будет бесплатным.