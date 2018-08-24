В Москве полицейские задержали мужчину, который на дому провел 2-летнему малышу операцию по обрезанию крайней плоти, после чего ребенок впал в кому.

В Москве полицейские задержали мужчину, который на дому провел 2-летнему малышу операцию по обрезанию крайней плоти, после чего ребенок впал в кому.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности" УК РФ. 54-летний задержанный официально является безработным, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.Инцидент произошел 20 августа в одной из квартир дома в поселке Десеновское на территории Новой Москвы. Мужчину пригласили домой родители ребенка, попросив его сделать мальчику обрезание. Однако после анестезии у малыша начались судороги и случился анафилактический шок. В больницу его доставили в состоянии комы. Врачам удалось привести его в сознание, сейчас его состояние оценивается как стабильное.