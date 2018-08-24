Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина
Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19. Фигуристка не хочет проигрывать.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина
Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19. Фигуристка не хочет проигрывать.
Ушедшая в
апреле 2017 года от своего многолетнего тренера Елены Буяновой к Евгению
Плющенко спортсменка не выступала на соревнованиях с чемпионата России-2016.
Там девушка заняла лишь шестое место.
В предстоящем сезоне Аделину
поклонники на льду не увидят. Дело в том, что сейчас у нее появились такие
серьезные конкурентки, как Алина Загитова и Евгения Медведева. Аделина, судя по
всему, испугалась конкурировать с мощными новичками, которые сейчас на пике
формы, а их успехи у всех на слуху.
Сотникова
решила переждать, пока соперницы конкурируют за первое и второе места. "По
определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой
сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу
проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате
России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется", – цитирует
девушку ТАСС.
По ее словам, она пока не
готова на 100% как психологически, так и физически. Сотникова намерена начинать
с мелких соревнований.
Прокомментировал решение совей подопечной
и ее тренер. "Аделина тренируется, готовится к выступлению в большом проекте –
шоу "Лебединое озеро"… В этом году она уже точно не примет участия в
соревнованиях", – отметил Плющенко. Он добавил, что фигуристка продолжает
тренироваться уже для себя и для шоу. "Аделина будет участвовать в различных
показательных выступлениях: мировых, наших – у нас очень много планов", -
заключил тренер.