Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19. Фигуристка не хочет проигрывать.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 АделинаСотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19. Фигуристка не хочет проигрывать.Ушедшая вапреле 2017 года от своего многолетнего тренера Елены Буяновой к ЕвгениюПлющенко спортсменка не выступала на соревнованиях с чемпионата России-2016.Там девушка заняла лишь шестое место.В предстоящем сезоне Аделинупоклонники на льду не увидят. Дело в том, что сейчас у нее появились такиесерьезные конкурентки, как Алина Загитова и Евгения Медведева. Аделина, судя повсему, испугалась конкурировать с мощными новичками, которые сейчас на пикеформы, а их успехи у всех на слуху.Сотниковарешила переждать, пока соперницы конкурируют за первое и второе места. "Поопределенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какойсейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочупроигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионатеРоссии, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется", – цитируетдевушку ТАСС.По ее словам, она пока неготова на 100% как психологически, так и физически. Сотникова намерена начинатьс мелких соревнований.Прокомментировал решение совей подопечнойи ее тренер. "Аделина тренируется, готовится к выступлению в большом проекте –шоу "Лебединое озеро"… В этом году она уже точно не примет участия всоревнованиях", – отметил Плющенко. Он добавил, что фигуристка продолжаеттренироваться уже для себя и для шоу. "Аделина будет участвовать в различныхпоказательных выступлениях: мировых, наших – у нас очень много планов", -заключил тренер.