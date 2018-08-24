Предполагаемый заказчик теракта в петербургском метро весной прошлого года Сирожиддин Мухтаров арестован заочно на два месяца. Он объявлен в международный розыск. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Предполагаемый заказчик теракта в петербургском метро весной прошлого года Сирожиддин Мухтаров арестован заочно на два месяца. Он объявлен в международный розыск. Такое решение принял Басманный суд Москвы.Как уточняет "Интерфакс" из зала суда, Мухтарову предъявлено обвинение в незаконном приобретении, передачи, сбыте и хранении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, содействии террористической деятельности и совершении террористического акта, который повлек умышленное причинение смерти человеку.Следственный комитет России уже завершил следствие против 11 обвиняемых в теракте, еще четверо находятся под стражей.3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, более 50 получили ранения.