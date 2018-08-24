Президент Украины открыл парад в честь Дня независимости страны цитатой из бандеровского гимна. При этом Порошенко перепутал слова.

Президент Украины открыл парад в честь Дня независимостистраны цитатой из бандеровского гимна. При этом Порошенко перепутал слова.Строки, которые пытался процитировать Петр Порошенко,известны как "бандеровский марш". Песня, написанная на стихи поэтаОлега Бабия, в 1932 году стала официальном гимном подполья Организацииукраинских националистов (ОУН, запрещенная в России группировка).По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальныммаршем украинской армии. Однако, зачитываяотрывок, президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость наврагов" Порошенко начал со слова "взрастил".Как отмечают наблюдатели, само цитирование этих строк наофициальном мероприятии – не особо умное решение. Президент забывает, что вЕвропе жестко критикуют Киев за курс по героизации Украинской повстанческойармии (запрещенного в России боевого крыла ОУН). А Польша и вовсе намерена недопустить принятия Украины в ЕС и всячески мешать этому процессу, если Киев неоткажется от Бандеры.Военный парад, приуроченный ко Дню независимости Украины походит 24 августа в центре Киева, на Крещатике. Кроме проблем с памятью у президента, отмечены еще несколько курьезных случаев. В частности, во время речи Порошенко один из солдат почетного караула во время этого свалился в обморок.Отмечается, что солдату могло стать плохо из-за жаркой погоды, которая установилась сейчас в Киеве, передает телеканал "112 Украина".Хотя уже отмечено, что украинские солдаты плохо переносят речи своего главнокомандующего.В марте 2018 года на праздновании годовщины Нацгвардии Украины произошел аналогичный случай. Во время минуты молчания знаменосец пошатнулся и чуть было не упал. Его оперативно заменили другим военнослужащим.