Президент Украины открыл парад в честь Дня независимости
страны цитатой из бандеровского гимна. При этом Порошенко перепутал слова.
Президент Украины открыл парад в честь Дня независимости
страны цитатой из бандеровского гимна. При этом Порошенко перепутал слова.
Строки, которые пытался процитировать Петр Порошенко,
известны как "бандеровский марш". Песня, написанная на стихи поэта
Олега Бабия, в 1932 году стала официальном гимном подполья Организации
украинских националистов (ОУН, запрещенная в России группировка).
По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальным
маршем украинской армии. Однако, зачитывая
отрывок, президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на
врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".
Как отмечают наблюдатели, само цитирование этих строк на
официальном мероприятии – не особо умное решение. Президент забывает, что в
Европе жестко критикуют Киев за курс по героизации Украинской повстанческой
армии (запрещенного в России боевого крыла ОУН). А Польша и вовсе намерена не
допустить принятия Украины в ЕС и всячески мешать этому процессу, если Киев не
откажется от Бандеры.
Военный парад, приуроченный ко Дню независимости Украины походит 24 августа в центре Киева, на Крещатике. Кроме проблем с памятью у президента, отмечены еще несколько курьезных случаев. В частности, во время речи Порошенко один из солдат почетного караула во время этого свалился в обморок.Отмечается, что солдату могло стать плохо из-за жаркой погоды, которая установилась сейчас в Киеве, передает телеканал "112 Украина".
Хотя уже отмечено, что украинские солдаты плохо переносят речи своего главнокомандующего.В марте 2018 года на праздновании годовщины Нацгвардии Украины произошел аналогичный случай. Во время минуты молчания знаменосец пошатнулся и чуть было не упал. Его оперативно заменили другим военнослужащим.