Российскому писателю Захару Прилепину не дали въехать на территорию Боснии и Герцеговины. По его словам, его задержали на границе как террориста. Писатель вернулся в Белград.

Российскому писателю Захару Прилепину не разрешили въехать на территорию Боснии и Герцеговины.На своей странице в Facebook он сообщил, что ехал из Белграда в Баня-Луку, куда его пригласили на творческую встречу в народную библиотеку. Но на границе его задержали "как террориста". Основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности республики, в котором указано, что Прилепин представляет угрозу государственности и международным отношениям.Писатель вернулся в Белград. По его словам, он не очень огорчился"Эта история вызывает у меня приступ веселья: целая страна считает угрозой для себя отдельного человека", — сказал Прилепин ТАСС.