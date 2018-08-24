Украинский комик, актер и русофоб Владимир Зеленский вызвал шквал критики. Под промороликом нового сезона сериала Слуга народа много гневных комментариев.

Украинский комик, актер и русофоб Владимир Зеленский вызвалшквал критики. Под промороликом нового сезона сериала "Слуга народа"много гневных комментариев.Зеленский играет в сериале роль учителя истории, внезапно ставшимпрезидентом Украины. Во фрагменте третьего сезона сериала он обращается государственнымслужащим, поздравляя их Днем Независимости."На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане.Имена тех, чье имя в борьбе за независимость остановилось навсегда. Я бы оченьхотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог,беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили,благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говорит геройЗеленского, но чиновники, судя по лицам, не очень-то рады такому подарку.Не понравился ролик и пользователям YouTube. Самый мягкий комментарийгласит: "Зеленский, придет время твое для очередного"переобувания". Жалкий клоун﻿".Стоит отметить, что актер – частый гость в нашей стране, он снимаетсяу российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливаетгрязью Россию."Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно,осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью,которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказаннуюбывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовойоперации на востоке Украины.