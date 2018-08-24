Звезда Универа поделилась с поклонниками трогательным
снимком. На нем запечатлена выписка ее с новорожденной дочкой из роддома.
Звезда "Универа" поделилась с поклонниками трогательным
снимком. На нем запечатлена выписка ее с новорожденной дочкой из роддома.
На фото Анна с мужем
Артуром и малышкой едут домой из клиники. При этом выражение лица главы
семейства выражает грусть и потерянность.
"Лицо моего мужа, когда
осознал, что нас ожидает в ближайшие дни и ночи", – подписала снимок
в Instagram Хилькевич. (Здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Поклонников
актрисы реакция Артура позабавила. Некоторые отметили, что у мужчины такой вид,
как будто он сам рожал ребенка.
Другие предположили, что он грустит из-за того, что в семье
появилась вторая дочка, тогда как он мечтал о сыне. "Про сына думает", "Муж ждал мальчишечку,
надеялся до последнего", "Он просто думает о том, что нужен все-таки сын! А то
три женщины, ого!", – посчитали фолловеры.
Третьи
вступились за девочек. "Он еще
не понял, что девчонки, это самое лучшее для мужика. А мальчики для мамы. Так
что пусть балдеет от счастья такого!", "Девчушки – это всегда счастье, это ведь
нежность и ласка до самой старости, а Артур навсегда будет самым любимым
мужчиной в их жизни", "Какая разница: дочурка или сыночек… главное,
чтобы здоровье было крепким. А там, где вторая дочка, будет и сын", -
написали поклонники звезде.
Напомним, вторую дочку Анна родила 20 августа. Она сообщила,
что после совещаний с мужем они назвали ее Марией. Это имя сыграло важную роль
в жизни Анны. После успешных родов актриса поблагодарила
врачей, которые помогли ей в этом.