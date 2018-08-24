Звезда Универа поделилась с поклонниками трогательным снимком. На нем запечатлена выписка ее с новорожденной дочкой из роддома.

Звезда "Универа" поделилась с поклонниками трогательнымснимком. На нем запечатлена выписка ее с новорожденной дочкой из роддома.На фото Анна с мужемАртуром и малышкой едут домой из клиники. При этом выражение лица главысемейства выражает грусть и потерянность."Лицо моего мужа, когдаосознал, что нас ожидает в ближайшие дни и ночи", – подписала снимокв Instagram Хилькевич. (Здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Поклонниковактрисы реакция Артура позабавила. Некоторые отметили, что у мужчины такой вид,как будто он сам рожал ребенка.Другие предположили, что он грустит из-за того, что в семьепоявилась вторая дочка, тогда как он мечтал о сыне. "Про сына думает", "Муж ждал мальчишечку,надеялся до последнего", "Он просто думает о том, что нужен все-таки сын! А тотри женщины, ого!", – посчитали фолловеры.Третьивступились за девочек. "Он ещене понял, что девчонки, это самое лучшее для мужика. А мальчики для мамы. Такчто пусть балдеет от счастья такого!", "Девчушки – это всегда счастье, это ведьнежность и ласка до самой старости, а Артур навсегда будет самым любимыммужчиной в их жизни", "Какая разница: дочурка или сыночек… главное,чтобы здоровье было крепким. А там, где вторая дочка, будет и сын", -написали поклонники звезде.Напомним, вторую дочку Анна родила 20 августа. Она сообщила,что после совещаний с мужем они назвали ее Марией. Это имя сыграло важную рольв жизни Анны. После успешных родов актриса поблагодарилаврачей, которые помогли ей в этом.