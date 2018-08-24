В июле текущего года полицейские изъяли у ранее судимого мужчины почти один килограмм конопли.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства).Обвиняемый был задержан полицейскими в конце июля текущего года в ходе оперативных мероприятий на одной из остановок общественного транспорта в городе Гороховец. В пакете, находящемся при мужчине, сотрудники полиции обнаружили наркосодержащее растение – коноплю, что подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.Масса изъятых растений составила 900 граммов.Фигурант признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.