Суд приговорили его к трем годам условно

Суд приговорили его к трем годам условноВ Киржаче мужчина подделал документы и продал чужой земельный участок москвичу.Все произошло в 2011 году. Он, зная о потопе в местном архиве, сделал «липовые» документы на землю ТОО имени Кирова. Ему помогала работница архива госудаственного фонда данных по землеустройству Киржачского района. Мужчина получил свидетельство на право собственности и оформил большой участок на 80 гектаров у кадастрового инженера.После он нашел покупателя в Московской области и продал ему землю за 850 тысяч рублей. При этом ущерб от деятельности злоумышленника превысил три миллиона рублей. Он полностью признал вину и возместил ущерб.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.