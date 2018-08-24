Экс-участница Дома-2, а ныне диджей Ольга Солнце отчитала злопыхателей. Спор знаменитости и завистников превратился в настоящий скандал.

Экс-участница "Дома-2", а ныне диджей Ольга Солнце отчиталазлопыхателей. Спор знаменитости и завистников превратился в настоящий скандал.Ольга опубликовала в Instagram кадры с бэкстейджа шоу "Прямойэфир" телеканала "Россия 1". Диджей поблагодарила ведущего программы АндреяМалахова за прекрасную совместную работу."Спасибо дорогой друг @malakhov007 что ты есть! 🙏что не только огромный профессионал, но и самый человечный человек, которыйпропускает все Истории "о которых не возможно молчать", через себя (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Солнце под совместной фотографией с шоуменом.У большинства подписчиков звезды телестройки пост вызвалодобрение, но были и те, кто смог задеть девушку своей критикой. Знаменитость решила ответить хейтерам следующимпостом – она, не выбирая выражений, заявила, что не обязательно мелькатьна экранах, чтобы быть успешным человеком. Самым главным аргументом в ееотповеди оказалось личное знакомство с Малаховым и близкая дружба с ним."Я конечно в шоке от людишек... Особенно когда мне пишут"Солнце закатилось" или "тебя нигде не видно" или из коронного "а ты на #дом2вернуться не хочешь?" ***, вы серьезно? У вас реализация в этой жизниизмеряется количеством попадания рожи в телевизор? И вы людей по этому принципуровняете, этого часто показывают – значит он состоялся, а этот пропал из ТВ измузыки (как звезды 90-х) – значит все, точно жизнь под откос... А вы никогда незадумывались, что за частую, на телек попадают из-за скандалов и жизненныхпередряг?" – отметила Ольга."Я девочка из маленькогогорода, – продолжила звезда, – которая когда-то приехала покорять Москву, аменя знает в лицо и по имени Андрей Малахов, более того, мы прям с ним нателефоне... и я себя сделала сама и не через постель!!!".