Экс-участница Дома-2, а ныне диджей Ольга Солнце отчитала
злопыхателей. Спор знаменитости и завистников превратился в настоящий скандал.
Экс-участница "Дома-2", а ныне диджей Ольга Солнце отчитала
злопыхателей. Спор знаменитости и завистников превратился в настоящий скандал.
Ольга опубликовала в Instagram кадры с бэкстейджа шоу "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1". Диджей поблагодарила ведущего программы Андрея
Малахова за прекрасную совместную работу.
"Спасибо дорогой друг @malakhov007 что ты есть! 🙏
что не только огромный профессионал, но и самый человечный человек, который
пропускает все Истории "о которых не возможно молчать", через себя (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Солнце под совместной фотографией с шоуменом.
У большинства подписчиков звезды телестройки пост вызвал
одобрение, но были и те, кто смог задеть девушку своей критикой. Знаменитость решила ответить хейтерам следующим
постом – она, не выбирая выражений, заявила, что не обязательно мелькать
на экранах, чтобы быть успешным человеком. Самым главным аргументом в ее
отповеди оказалось личное знакомство с Малаховым и близкая дружба с ним.
"Я конечно в шоке от людишек... Особенно когда мне пишут
"Солнце закатилось" или "тебя нигде не видно" или из коронного "а ты на #дом2
вернуться не хочешь?" ***, вы серьезно? У вас реализация в этой жизни
измеряется количеством попадания рожи в телевизор? И вы людей по этому принципу
ровняете, этого часто показывают – значит он состоялся, а этот пропал из ТВ из
музыки (как звезды 90-х) – значит все, точно жизнь под откос... А вы никогда не
задумывались, что за частую, на телек попадают из-за скандалов и жизненных
передряг?" – отметила Ольга.
"Я девочка из маленького
города, – продолжила звезда, – которая когда-то приехала покорять Москву, а
меня знает в лицо и по имени Андрей Малахов, более того, мы прям с ним на
телефоне... и я себя сделала сама и не через постель!!!".