СледКом РФ по Владимирской области проводит проверку по факту обрушения кровли владимирского магазина «Пятёрочка» на улице Мира, 72А, в результате которого пострадала сотрудница торговой точки. Происшествие случилось примерно в 13:50. По предварительным данным, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Наличие иных пострадавших и степень тяжести телесных повреждений устанавливаются. Пользователи соцсетей сообщают о еще двух пострадавших девушках 20-ти