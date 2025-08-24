В Кольчугинском районе зафиксирована гибель рыбы в реке Пекша. Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, на берегах реки вблизи деревень Троица, Завалило и Вишневый были обнаружены

В Кольчугинском районе зафиксирована гибель рыбы в реке Пекша. Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, на берегах реки вблизи деревень Троица, Завалило и Вишневый были обнаружены мертвые особи. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами провели осмотр территории и зафиксировали следы массовой гибели водных обитателей по обоим берегам реки ниже по течению от Пекшинского водохранилища. Для