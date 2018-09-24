Юлия Барановская весьма жестко высказалась о бывшем гражданском муже, футболисте Андрее Аршавине. Популярная телеведущая заявила, что спортсмен уже пять лет не видел троих детей, причем, по ее словам, абсолютно осознанно.

Юлия Барановская весьма жестко высказалась о бывшем гражданском муже, футболисте Андрее Аршавине. Популярная телеведущая заявила, что спортсмен уже пять лет не видел троих детей, причем, по ее словам, "абсолютно осознанно".Юлия Барановская презентовала собственную книгу "Все к лучшему – проверено мной" в Санкт-Петербурге. Не секрет, что именно в городе на Неве состоялась судьбоносная встреча будущей телеведущей с футболистом Андреем Аршавиным. причем задолго до того, как он стал всемирно известным."Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи ) Или просто все в жизни ходит по кругу 🙈 Кто читал мою книгу сразу поймёт, о чем я. Что вы думаете по этому поводу ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Барановская.Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к публикации телеведущей, нашлись подписчики, кто высказал убеждение, что Юлия до сих пор любит Андрея и не может забыть, другие посоветовали ей перевернуть эту страницу и оставить все негативное в прошлом, а в настоящем искать новую любовь. Нашлись и те фанаты, кто сказал, что, мол, неважно, как расстались Андрей и Юлия, главное, что он видится с тремя детьми, а тем, в свою очередь, есть, кого называть папой.Начитавшись комментариев, Барановская не замедлила с ответом. Оказалось, что Аршавин на протяжении нескольких лет не виделся с дочерью и сыновьями. "Ввы считаете , что можно называть "папой" человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.... и еще один момент , на мой взгляд найти мужика и Любовь невозможно, мужчину можно встретить, а Любовь просто случается ❤️" – высказалась Барановская.