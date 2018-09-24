Участница телепроекта Дом-2 Алена Рапунцель примирилась с
соперницей. Девушка поговорила с новой возлюбленной Ильи Яббарова.
Участница телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель примирилась с
соперницей. Девушка поговорила с новой возлюбленной Ильи Яббарова.
Рапунцель-младшая находится на 22-й неделе беременности. С тяготами
вынашивания младенца ей приходится справляться в одиночестве – с отцом своего
ребенка Яббаровым она не общается.
Отметим, что молодой человек уже нашел себе новую зазнобу на
другой площадке телестройки – сейшельском "Острове любви". Ею стала эффектная
Маргарита Ларченко.
Естественно, после того как Илья и Рита объявили себя парой
отношения между девушками накалились. Яббаров самоустранился от конфликта,
ссылаясь на неадекватность Алены. Он предоставил Ларченко возможность самой во
всем разобраться. Рита взяла ситуацию в свои руки и попыталась поговорить с
беременной экс-возлюбленной своего парня.
"На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Она
попыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила, —
рассказывает Илья Яббаров . – Рита понимает, что Алена льет на нее
грязь просто из-за женской обиды".
Чаепитие завершилось на хорошей ноте. Алена смирилась с мыслью,
что она и Илья больше не будут никогда вместе. "Я действительно хочу ей
помогать с ребенком, также его воспитывать. Против нее никто не идет. Это
жизнь… Мы просто не смогли быть вместе", – комментирует эту непростую ситуацию
Яббаров.