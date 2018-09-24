Участница телепроекта Дом-2 Алена Рапунцель примирилась с соперницей. Девушка поговорила с новой возлюбленной Ильи Яббарова.

Участница телепроекта "Дом-2" Алена Рапунцель примирилась ссоперницей. Девушка поговорила с новой возлюбленной Ильи Яббарова.Рапунцель-младшая находится на 22-й неделе беременности. С тяготамивынашивания младенца ей приходится справляться в одиночестве – с отцом своегоребенка Яббаровым она не общается.Отметим, что молодой человек уже нашел себе новую зазнобу надругой площадке телестройки – сейшельском "Острове любви". Ею стала эффектнаяМаргарита Ларченко.Естественно, после того как Илья и Рита объявили себя паройотношения между девушками накалились. Яббаров самоустранился от конфликта,ссылаясь на неадекватность Алены. Он предоставил Ларченко возможность самой вовсем разобраться. Рита взяла ситуацию в свои руки и попыталась поговорить сбеременной экс-возлюбленной своего парня."На днях Рита взяла торт и пошла к Алене мириться. Онапопыталась объяснить ей, что она никого не разлучала и не уводила, —рассказывает Илья Яббаров . – Рита понимает, что Алена льет на неегрязь просто из-за женской обиды".Чаепитие завершилось на хорошей ноте. Алена смирилась с мыслью,что она и Илья больше не будут никогда вместе. "Я действительно хочу ейпомогать с ребенком, также его воспитывать. Против нее никто не идет. Этожизнь… Мы просто не смогли быть вместе", – комментирует эту непростую ситуациюЯббаров.