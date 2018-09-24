Экс-супруга народного артиста – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин недавно были замечены у дверей столичного загса. А теперь знаменитости стали героями очередного выпуска Прямого эфира телеканала Россия 1, чтобы раскрыть все секреты.

Экс-супруга народного артиста – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовскаяи певец Прохор Шаляпин недавно были замечены у дверей столичного загса. Атеперь знаменитости стали героями очередного выпуска "Прямого эфира" телеканала"Россия 1", чтобы раскрыть все секреты."Мы этот поход планировали. Этот поход о том, как я ставилаштамп в своем паспорте о разводе. Это неприятный момент для каждой женщины. Этогрустный эпизод в жизни, я попросила Прохора поддержать меня. Он украсил своимприсутствием эту тему", – рассказала Виталина присутствующим в студии. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин заявили, что стараются во всем поддерживать друг друга."Сходить нужно было, порвать с прошлым, чтобы войти в счастливоебудущее", – прокомментировал Прохор. Артист отметил, что он оченьсмущен этой ситуацией.Знаменитости сообщили, что уже познакомили своих родителей. Судя по всему, их роман развивается очень стремительно и бурно.Елена Колесникова – мама Прохора, приехала из Волгограда в московскую квартиру Лидиии Виктора Цымбалюк. Женщину встретили хлебосольно: показали каждый уголокпросторных апартаментов, накрыли на стол, в конце трапезы родительница экс-супруги народного артиста вынесла торт собственного приготовления.Пианистка и певец остались довольны семейной встречей. Мама Прохораочень надеется, что вскоре у нее появятся внуки. Женщина уже присматриваетподарки для будущих наследников. "Я думаю, что Прохор понравился материВиталины. Они очень долго беседовали, оживленно. Ну а дальше уже будет видно",– рассуждает Колесникова.Однако бывшая возлюбленная Прохора – Татьяна Гудзева считает,что Цымбалюк-Романовская приворожила Шаляпина. "Постельное белье, можно сказать,не остыло, а я тут такую новость узнаю. В январе месяце он приехал с огромнымбукетом роз ко мне, сделал предложение. Он ничего не забирал – тапочки стоят идаже нижнее белье его. Скорее всего его Виталина обрабатывала и как-то она егопод себя прогнула. Я считаю, что она что-то с ним сделала", – сообщила плачущаядевушка, демонстрируя огромное помолвочное кольцо.Прохор с улыбкой воспринял заявление девушки. Певец отметил, что его отношения с Татьяной давно в прошлом. Он поймал экс-зазнобу на измене и больше не доверяет ей.Отметим, что Елена Колесникова считает, что пианистка будет отличной женой для ее сына и невесткой для нее. По словам женщины, Цымбалюк-Романовская и Шаляпин идеальная пара.