Официальный представитель МИД прокомментировала
свое отношение к нападкам Лондона на россиян в деле Скрипалей. По ее мнению, Александр Петров и Руслан Боширов находятся под странными и
неофициальными подозрениями.
Официальный представитель МИД прокомментировала
свое отношение к нападкам Лондона на россиян в деле Скрипалей. По ее мнению, Александр Петров и Руслан Боширов находятся под "странными и
неофициальными" подозрениями.
Мария Захарова отметила, что сегодня есть все инструменты для
установления правды. По ее словам, при этом не нужны ни Шерлок Холмс, ни доктор
Ватсон, "чтобы с лупой бегать по Великобритании и методом дедукции
устанавливать, кто преступник, а кто жертва". Дипломат считает, что Лондон,
обвиняя Петрова и Боширова, забыл такое понятие, как презумпция невиновности.
Захарову, образно выражаясь, разрывает от негодования. "Когда в
2018 году мне предлагается по фотографии… установить, что сделали эти люди, кто
они, и ответить на главный вопрос, верим мы им или не верим, – это дико,
странно и страшно!", – цитирует дипломата Захарова добавила, что
Петров и его товарищ Боширов находятся под странными, неофициальными, но при
этом публичными подозрениями.
Официальный представитель МИД заявила, что все обвинения двух россиян
строятся только в публичном пространстве. Она отметила, что Великобритания
начала историю с Солсбери как телевизионное шоу. По ее словам, при этом, обвиняя
, Лондон не предъявляет абсолютно никаких
доказательств, выйдя из правового поля.
Также дипломат обратила внимание на противоречивых данных Лондона
по Петрову и Боширову. Так, Великобритания говорила, что есть двое
подозрительных людей, которых на самом деле не существует. "Потому что
документы фальшивые и вообще это не их фамилии. Теперь оказалось, что люди
есть, документы есть. Давайте жить в мире реальности, а не сюрреализма", -
отметила Захарова.
Она призвала Лондон для решения вопросов по делу Скрипалей и выяснения
причастности к их отравлению вернуться в цивилизованное
правовое русло. По ее словам, если продолжать идти предложенным Великобританией
путем, то это точно приведет к тупику: не только относительно россиян Петрова и
Боширова, но и правосудия в целом.