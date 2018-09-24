Официальный представитель МИД прокомментировала свое отношение к нападкам Лондона на россиян в деле Скрипалей. По ее мнению, Александр Петров и Руслан Боширов находятся под странными и неофициальными подозрениями.

Официальный представитель МИД прокомментироваласвое отношение к нападкам Лондона на россиян в деле Скрипалей. По ее мнению, Александр Петров и Руслан Боширов находятся под "странными инеофициальными" подозрениями.Мария Захарова отметила, что сегодня есть все инструменты дляустановления правды. По ее словам, при этом не нужны ни Шерлок Холмс, ни докторВатсон, "чтобы с лупой бегать по Великобритании и методом дедукцииустанавливать, кто преступник, а кто жертва". Дипломат считает, что Лондон,обвиняя Петрова и Боширова, забыл такое понятие, как презумпция невиновности.Захарову, образно выражаясь, разрывает от негодования. "Когда в2018 году мне предлагается по фотографии… установить, что сделали эти люди, ктоони, и ответить на главный вопрос, верим мы им или не верим, – это дико,странно и страшно!", – цитирует дипломата Захарова добавила, чтоПетров и его товарищ Боширов находятся под странными, неофициальными, но приэтом публичными подозрениями.Официальный представитель МИД заявила, что все обвинения двух россиянстроятся только в публичном пространстве. Она отметила, что Великобританияначала историю с Солсбери как телевизионное шоу. По ее словам, при этом, обвиняя, Лондон не предъявляет абсолютно никакихдоказательств, выйдя из правового поля.Также дипломат обратила внимание на противоречивых данных Лондонапо Петрову и Боширову. Так, Великобритания говорила, что есть двоеподозрительных людей, которых на самом деле не существует. "Потому чтодокументы фальшивые и вообще это не их фамилии. Теперь оказалось, что людиесть, документы есть. Давайте жить в мире реальности, а не сюрреализма", -отметила Захарова.Она призвала Лондон для решения вопросов по делу Скрипалей и выясненияпричастности к их отравлению вернуться в цивилизованноеправовое русло. По ее словам, если продолжать идти предложенным Великобританиейпутем, то это точно приведет к тупику: не только относительно россиян Петрова иБоширова, но и правосудия в целом.