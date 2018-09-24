К другим темам.... Дорога наполовину. Жители улицы Суворова ждали ремонта проезжей части 40 лет. Люди надеялись, что этот участок пути станет дополнительным проездом из тупиковых дворов. Работы начались, но так и не закончились. Почему рабочие бросили трудиться, не доделав начатое, и когда ждать завершения дорожных работ, расскажет Константин Миронов.

К другим темам.... Дорога наполовину. Жители улицы Суворова ждали ремонта проезжей части 40 лет. Люди надеялись, что этот участок пути станет дополнительным проездом из тупиковых дворов. Работы начались, но так и не закончились. Почему рабочие бросили трудиться, не доделав начатое, и когда ждать завершения дорожных работ, расскажет Константин Миронов.(ул. Суворова)Делали, делали и не доделали. Ремонт дороги между 1-м и 2-м домом на улице Суворова люди ждали 40 лет.Надежда Денисова, жительница микрорайона: "Раньше здесь было, ну, такой же тротуарчик так и был, только был и выезд, и всё. Раньше же мало машин было, и мы попросили наше домоуправление, чтобы она нам сделала на этом месте ступенечки".Время шло. Почти в каждой семье теперь по машине, а то и по две. Теперь, к радости автолюбителей, здесь снова дорога. Вот только состояние её ужасное. Жители говорят, рабочие начали ремонтировать старое дорожное полотно очень бодро, и у них создалось ощущение, что ремонтные работы закончатся буквально за несколько дней, но не тут-то было.Екатерина Копылкова, жительница микрорайона: "Буквально четыре дня там поделали, но очень активно, казалось, что в два дня сейчас всё закончат. И всё, вот выборы прошли, не знаю, связано это или нет, но выборы закончились, и закончился ремонт дороги. Сделали 10 метров и на этом успокоились. Когда сухо, здесь еще можно пройти. Когда дождь, пройти здесь невозможно. Потому что образуется маленькое озерцо, здесь можно просто уток запускать и любоваться ими".Проект ремонта дороги был согласован с жителями, но брошен ровно на середине пути. Жители полагают, видимо, у заказчика просто закончились деньги, и теперь долгожданный ремонт превратится в долгострой.Светлана Татарова, жительница микрорайона: "Проект составлен, очень хороший, с нами согласовывали, с жителями. Председатели совета дома были, не только из нашего дома были, но и из других домов. И мы этот проект приняли за основу с некоторым исключением. Мы только сказали: не надо нам тротуар с этой стороны. Главное, сделайте нам дорогу, чтобы могли машины разъезжаться, двухстороннюю дорогу, чтобы разъезд был, чтобы не было заторов таких".Поначалу всё шло замечательно. Людей услышал депутат этого округа, и, как говорят, даже собственные средства решил вложить в ремонт.Александр Карпилович, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ: "Он сделал определённую часть тротуара, определённую часть дорожного покрытия за счёт внебюджетных источников, и это, на самом деле, первый этап. В будущем году - мы с ним общались буквально несколько минут назад - подтверждает, что работы будут закончены, и он завершит всё то, что обещал своим избирателям".Главное теперь, чтобы обещанного ждать три года не пришлось. Ну, мэрия в лице Александра Карпиловича поручилась за этого депутата. Так что, будем наблюдать!