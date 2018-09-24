В
законодательные собрания всех 85 субъектов России внесены
законопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот для
граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер Совета
Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.
В
законодательные собрания всех 85 субъектов России внесены
законопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот для
граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер Совета
Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Он
рассказал, что в 37 регионах соответствующие проекты законов уже
приняты местными парламентами, из них в 18 – подписаны губернаторами,
еще в трех субъектах Федерации нормативно-правовые
акты рассмотрены и приняты в первом чтении. "В 45 регионах России
законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве –
до конца сентября и в нескольких – в октябре", – уточнил Турчак.
Нормативно-правовые акты предполагают сохранение пенсионных льгот в прежних возрастных границах.
Для мужчин – при наступлении 60 лет, для женщин – с 55. Иными словами, с
момента достижения ими предпенсионного возраста.
Сохранение региональных
льгот для этой категории граждан – один из основных вопросов, который
поднимался в субъектах Федерации в ходе обсуждения вопроса
совершенствования пенсионной системы. "Поэтому на совместном заседании
Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение
рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей
предпенсионного возраста в осеннюю сессию", – отметил единоросс,
напомнив, что инициативу партии поддержал президент России Владимир
Путин.
Турчак похвалил фракции "ЕР" в региональных заксобраниях,
которые, по его словам, оперативно выполнили работу по реализации
решения, принятого партией. "Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее
время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект", – отметил он.
Кроме того, добавил Турчак, единороссы в каждом субъекте возьмут исполнение принятых законов на парламентский контроль.
Напомним,
ранее Госдума в первом чтении приняла инициированный "Единой Россией"
законопроект о направлении средств коррупционеров и взяточников в бюджет
Пенсионного фонда. Планируется, что он вступит в силу 1 января
следующего года.
Кроме
того, партийцы предложили депутатам и сенаторам отказаться от
дополнительных пенсионных преференций. Эта инициатива также нашла
поддержку в нижней палате парламента.