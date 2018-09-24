В законодательные собрания всех 85 субъектов России внесены законопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот для граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

законодательные собрания всех 85 субъектов России внесенызаконопроекты, предусматривающие сохранение региональных льгот дляграждан предпенсионного возраста. Об этом заявил вице-спикер СоветаФедерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Онрассказал, что в 37 регионах соответствующие проекты законов ужеприняты местными парламентами, из них в 18 – подписаны губернаторами,еще в трех субъектах Федерации нормативно-правовыеакты рассмотрены и приняты в первом чтении. "В 45 регионах Россиизаконопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве –до конца сентября и в нескольких – в октябре", – уточнил Турчак.Нормативно-правовые акты предполагают сохранение пенсионных льгот в прежних возрастных границах.Для мужчин – при наступлении 60 лет, для женщин – с 55. Иными словами, смомента достижения ими предпенсионного возраста.Сохранение региональныхльгот для этой категории граждан – один из основных вопросов, которыйподнимался в субъектах Федерации в ходе обсуждения вопросасовершенствования пенсионной системы. "Поэтому на совместном заседанииГенерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решениерассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людейпредпенсионного возраста в осеннюю сессию", – отметил единоросс,напомнив, что инициативу партии поддержал президент России ВладимирПутин.Турчак похвалил фракции "ЕР" в региональных заксобраниях,которые, по его словам, оперативно выполнили работу по реализациирешения, принятого партией. "Мы проследим за тем, чтобы в ближайшеевремя все оставшиеся регионы приняли данный законопроект", – отметил он.Кроме того, добавил Турчак, единороссы в каждом субъекте возьмут исполнение принятых законов на парламентский контроль.Напомним,ранее Госдума в первом чтении приняла инициированный "Единой Россией"законопроект о направлении средств коррупционеров и взяточников в бюджетПенсионного фонда. Планируется, что он вступит в силу 1 январяследующего года.Крометого, партийцы предложили депутатам и сенаторам отказаться отдополнительных пенсионных преференций. Эта инициатива также нашлаподдержку в нижней палате парламента.