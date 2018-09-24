Партийный проект Единой России Городская среда обратится в Минстрой с просьбой проверить регионы, где в зимнее время будут проводиться работы по благоустройству. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Партийныйпроект "Единой России" "Городская среда" обратится в Минстрой спросьбой проверить регионы, где в зимнее время будут проводиться работыпо благоустройству. Об этом заявил координатор партпроекта, заместительпредседателя думского комитета по жилищной политике ижилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.большинстве регионов благоустройство дворов завершится до началазимнего периода. Однако те субъекты, где 15% работ запланировано надекабрь, отметил парламентарий, будут взяты на особый контроль. По егословам, на качество благоустройства оказывают влияние низкие температурыи высокая влажность.Качкаевнапомнил, что весной единороссы провели мониторинг благоустроенных в2017 году объектов. Выяснилось, что большая часть тех из них, которые находятся в плохом состоянии, были возведены или смонтированы зимой. Дляпредотвращения повторения подобных ситуаций партийцы провели второймониторинг, который был направлен на определение сроков возведенияобъектов благоустройства в регионах.Депутатподчеркнул, что в большинстве субъектов Федерации в сентябре планируется на 64%завершить благоустройство дворов, на 55% – общественных пространств и на56% – парков. "К концу октября эти показатели достигнут 85%, 82% и 80%соответственно", – уточнил законодатель.Парламентарийтакже рассказал, что в ходе второй проверки был определен ряд регионов,которые по тем или иным причинам сдвигают порядка 15% работ на первыйзимний месяц – декабрь. По его словам, соответствующая ситуацияскладывается в Чувашии, Карелии, Коми, в Сахалинской области."Сейчасу них еще есть возможность скорректировать сроки, однако мы со своейстороны передадим данные проведенного мониторинга в Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой проверитьэти регионы и взять ситуацию на контроль", – сказал Качкаев. Депутат подчеркнул, что мониторить ситуацию будут и координаторы партийного проекта в регионах.Партийныйпроект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройстводворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятсяна основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапеблагоустройства обеспечивается общественный контроль.Работакоординируется между федеральными, региональными и местными властями.При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особоевнимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.