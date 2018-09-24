Партийный
проект Единой России Городская среда обратится в Минстрой с
просьбой проверить регионы, где в зимнее время будут проводиться работы
по благоустройству. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель
председателя думского комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
Партийный
проект "Единой России" "Городская среда" обратится в Минстрой с
просьбой проверить регионы, где в зимнее время будут проводиться работы
по благоустройству. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель
председателя думского комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
В
большинстве регионов благоустройство дворов завершится до начала
зимнего периода. Однако те субъекты, где 15% работ запланировано на
декабрь, отметил парламентарий, будут взяты на особый контроль. По его
словам, на качество благоустройства оказывают влияние низкие температуры
и высокая влажность.
Качкаев
напомнил, что весной единороссы провели мониторинг благоустроенных в
2017 году объектов. Выяснилось, что большая часть тех из них, которые находятся в плохом состоянии, были возведены или смонтированы зимой. Для
предотвращения повторения подобных ситуаций партийцы провели второй
мониторинг, который был направлен на определение сроков возведения
объектов благоустройства в регионах.
Депутат
подчеркнул, что в большинстве субъектов Федерации в сентябре планируется на 64%
завершить благоустройство дворов, на 55% – общественных пространств и на
56% – парков. "К концу октября эти показатели достигнут 85%, 82% и 80%
соответственно", – уточнил законодатель.
Парламентарий
также рассказал, что в ходе второй проверки был определен ряд регионов,
которые по тем или иным причинам сдвигают порядка 15% работ на первый
зимний месяц – декабрь. По его словам, соответствующая ситуация
складывается в Чувашии, Карелии, Коми, в Сахалинской области.
"Сейчас
у них еще есть возможность скорректировать сроки, однако мы со своей
стороны передадим данные проведенного мониторинга в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой проверить
эти регионы и взять ситуацию на контроль", – сказал Качкаев. Депутат подчеркнул, что мониторить ситуацию будут и координаторы партийного проекта в регионах.
Партийный
проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство
дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся
на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе
благоустройства обеспечивается общественный контроль.
Работа
координируется между федеральными, региональными и местными властями.
При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое
внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.