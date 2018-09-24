Сегодня, 24 сентября, В Миллеровском районном суде Ростовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи Глушаковых. О подробностях заседания рассказал адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

Сегодня, 24 сентября, В Миллеровском районном судеРостовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и ДарьиГлушаковых. О подробностях заседания рассказал адвокат супруги футболистаСергей Жорин.Денис требовал в своем исковом заявлении оставить ему детейи взыскать с Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей. Защитники супругиспортсмена настаивали на переносе рассмотрения дела в Москву.По словам Жорина, Глушаков намерено хотел, чтобы заседаниепроходило на его родине. Футболист надеялся воспользоваться помощью влиятельныхдрузей в этом городе. "Еще он указал, что детей надо оставить ему и послеразвода проживать они тоже будут в Миллерово", – сообщил адвокат Глушаковой.Защите жены футболиста удалось предоставить суду выписку издомовой книги, где указано, что дети и Дарья прописаны по месту жительства – в Москвеи доказать, что сам Глушаков также проживает в столице. "Еще мы заранеепопросили миллеровские органы опеки официально обследовать помещение, где якобыпроживает сам Глушаков и где после развода, должны были находиться его дети,если суд определит место проживание детей с отцом", – рассказал юрист.Сотрудники опеки также выступили на заседании. По их словам,на самом деле никакой Глушаков в Миллерово непроживает, поэтому они встали на сторону Дарьи и поддержали еетребование рассматривать дело по месту регистрации детей. "Суду ничего неоставалось делать, как вынести определение в нашу сторону", – сообщил Жорин "Комсомольской правде".Также юрист поведал, что Глушакова пыталась выйти на связь смужем, чтобы по-человечески договориться. Однако футболист отказывается идти наконтакт, мотивируя это тем, что Дарья в любом случае ничего не получит.По словам Жорна, Денис сейчас живет именно с той девушкой, которуюна скандальном видео из бани называют проституткой. Юрист отметил, что футболистпознакомился с ней в 2006 году и на протяжении всех этих лет они встречались.Причем Глушакова знала о ее существовании, но говорить на эту тему не хочет.