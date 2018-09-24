Сегодня, 24 сентября, В Миллеровском районном суде
Ростовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи
Глушаковых. О подробностях заседания рассказал адвокат супруги футболиста
Сергей Жорин.
Сегодня, 24 сентября, В Миллеровском районном суде
Ростовской области состоялось первое заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи
Глушаковых. О подробностях заседания рассказал адвокат супруги футболиста
Сергей Жорин.
Денис требовал в своем исковом заявлении оставить ему детей
и взыскать с Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей. Защитники супруги
спортсмена настаивали на переносе рассмотрения дела в Москву.
По словам Жорина, Глушаков намерено хотел, чтобы заседание
проходило на его родине. Футболист надеялся воспользоваться помощью влиятельных
друзей в этом городе. "Еще он указал, что детей надо оставить ему и после
развода проживать они тоже будут в Миллерово", – сообщил адвокат Глушаковой.
Защите жены футболиста удалось предоставить суду выписку из
домовой книги, где указано, что дети и Дарья прописаны по месту жительства – в Москве
и доказать, что сам Глушаков также проживает в столице. "Еще мы заранее
попросили миллеровские органы опеки официально обследовать помещение, где якобы
проживает сам Глушаков и где после развода, должны были находиться его дети,
если суд определит место проживание детей с отцом", – рассказал юрист.
Сотрудники опеки также выступили на заседании. По их словам,
на самом деле никакой Глушаков в Миллерово не
проживает, поэтому они встали на сторону Дарьи и поддержали ее
требование рассматривать дело по месту регистрации детей. "Суду ничего не
оставалось делать, как вынести определение в нашу сторону", – сообщил Жорин "Комсомольской правде".
Также юрист поведал, что Глушакова пыталась выйти на связь с
мужем, чтобы по-человечески договориться. Однако футболист отказывается идти на
контакт, мотивируя это тем, что Дарья в любом случае ничего не получит.
По словам Жорна, Денис сейчас живет именно с той девушкой, которую
на скандальном видео из бани называют проституткой. Юрист отметил, что футболист
познакомился с ней в 2006 году и на протяжении всех этих лет они встречались.
Причем Глушакова знала о ее существовании, но говорить на эту тему не хочет.