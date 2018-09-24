По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления обращаться в Отдел по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по г. Москве...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве осуществляется набор для поступления на обучение по очной форме в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.Принимаются граждане Российской Федерации со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве и ближайшем Подмосковье для поступления в Институт подготовки сотрудников для органов предварительного расследования МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя.Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя предлагает:- полное государственное обеспечение;- бесплатное высшее образование;- выпускникам, прошедшим полный курс обучения выдается диплом государственного образца;- после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел;- социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для сотрудников органов внутренних дел;Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию.По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления обращаться в Отдел по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.Контактные телефоны:Врио начальника ОРЛС ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Ирина Владимировна Семенова – 8 499 978-07-56Врио заместителя начальника Анастасия Владимировна Цапаева – 8 495 694-75-87Специалист по работе с личным составом – 8 495 694-75-91