Экс-участница
реалити-шоу Лера Фрост поделилась подробностями отношений с сыном влиятельного бизнесмена
Александром Шарыго. Девушка утверждает, что счастлива с ним, как ни с кем
другим прежде.
Экс-участница
реалити-шоу Лера Фрост поделилась подробностями отношений с сыном влиятельного бизнесмена
Александром Шарыго. Девушка утверждает, что счастлива с ним, как ни с кем
другим прежде.
Лера и Александр вместе всего три месяца, но ожидания
на эти отношения у Фрост очень серьезные. Влюбленные живут под одной крышей.
Правда, о свадьбе и детях они пока не думают: наслаждаются каждым мигом,
проведенным вместе.
Девушка призналась,
что у них с Александром очень много общего. их интересов. "Мы сошлись, как кусочки паззла. Прямо идеально сочетаемся во
всем: от интересов до каких-то интимных моментов и чувства юмора… Порой мне
кажется, что рядом с Сашей время теряется, что в сутках становится больше 24-х
часов, а мы все никак не можем наговориться", – цитирует звезду "Дома-2" StarHit.ru.
Влюбленные настолько доверяют друг другу и
своим чувствам, что о ревности в их паре сейчас нет и речи. По словам Леры, им
настолько хорошо вместе, что они даже не думают об отношениях на стороне.
У молодых людей – множество планов. Фрост
отметила, что в настоящее время они разрабатывают один очень важный совместный
проект, однако подробности девушка пока держит в секрете.
Что касается
пластических операций, в которых не раз подозревали Фрост, Лера заверила, что
никогда не прибегала к услугам хирургов. "Я полностью натуральна. Я когда-то
поставила на зубы виниры, а также корректировала губы, но о последней процедуре
пожалела и вернула так, как было", – заявила экс-участница телестройки.
Как писали Dni.Ru, Александр Шарыго приобрел скандальную славу после того, как его бывшая
девушка Анна Лисовская в эфире телешоу обвинила сына влиятельного бизнесмена в
рукоприкладстве и изнасиловании. Позже состоялся суд, и Александр провел
несколько месяцев в тюрьме. Новую избранницу миллионера Леру Фрост сомнительная
репутация парня не беспокоит – она считает, что его нарочно оговорили.