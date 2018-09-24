Экс-участница реалити-шоу Лера Фрост поделилась подробностями отношений с сыном влиятельного бизнесмена Александром Шарыго. Девушка утверждает, что счастлива с ним, как ни с кем другим прежде.

Экс-участницареалити-шоу Лера Фрост поделилась подробностями отношений с сыном влиятельного бизнесменаАлександром Шарыго. Девушка утверждает, что счастлива с ним, как ни с кемдругим прежде.Лера и Александр вместе всего три месяца, но ожиданияна эти отношения у Фрост очень серьезные. Влюбленные живут под одной крышей.Правда, о свадьбе и детях они пока не думают: наслаждаются каждым мигом,проведенным вместе.Девушка призналась,что у них с Александром очень много общего. их интересов. "Мы сошлись, как кусочки паззла. Прямо идеально сочетаемся вовсем: от интересов до каких-то интимных моментов и чувства юмора… Порой мнекажется, что рядом с Сашей время теряется, что в сутках становится больше 24-хчасов, а мы все никак не можем наговориться", – цитирует звезду "Дома-2" StarHit.ru.Влюбленные настолько доверяют друг другу исвоим чувствам, что о ревности в их паре сейчас нет и речи. По словам Леры, имнастолько хорошо вместе, что они даже не думают об отношениях на стороне.У молодых людей – множество планов. Фростотметила, что в настоящее время они разрабатывают один очень важный совместныйпроект, однако подробности девушка пока держит в секрете.Что касаетсяпластических операций, в которых не раз подозревали Фрост, Лера заверила, чтоникогда не прибегала к услугам хирургов. "Я полностью натуральна. Я когда-топоставила на зубы виниры, а также корректировала губы, но о последней процедурепожалела и вернула так, как было", – заявила экс-участница телестройки.Как писали Dni.Ru, Александр Шарыго приобрел скандальную славу после того, как его бывшаядевушка Анна Лисовская в эфире телешоу обвинила сына влиятельного бизнесмена врукоприкладстве и изнасиловании. Позже состоялся суд, и Александр провелнесколько месяцев в тюрьме. Новую избранницу миллионера Леру Фрост сомнительнаярепутация парня не беспокоит – она считает, что его нарочно оговорили.