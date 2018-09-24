В Сети распространяются слухи о назревающем в паре громком скандале. Говорят, что Пынзарь завел новую избранницу, с которой изменяет Даше.

Сети распространяются слухи о назревающем в паре громком скандале. Говорят, чтоПынзарь завел новую избранницу, с которой изменяет Даше.О том, что у супругов не все в порядке,и они собираются расстаться, интернет-пользователи судачат давно. Многие поклонникиреалити-шоу сомневаются, что паре удается сохранять друг к другу трепетныечувства, поскольку они редко видятся. На протяжении нескольких месяцев Дашас сыновьями живет в Турции, а ее супруг Сергей Пынзарь продолжает жить иработать в Москве.Несмотря на идеальные, судя по Instagram-аккаунту Даши отношения в семье, есть информация о том, что вовремя отсутствия супруги мужчина часто появляется в столичных развлекательных заведенияхв компании некой блондинки, сообщает Life-dom2.su. Возможно, и таинственную незнакомку связывает нечто большее, чем просто дружба.В то же время Пынзарявстречали в компании яркой брюнетки, передает Dom2.fans. Парочку якобы не раз виделивместе. При этом очевидцы уверяют, что у Сергея с девушкой очень близкиеотношения.Слухи, конечно, странные – то блондинка, то брюнетка…Ясно одно: дыма без огня не бывает. Пока народ судачит, Даша публикует всвоем Instagram-аккаунтесовместные фото с Сергеем , демонстрируя гармонию в отношениях.Иногда Даша приезжает вРоссию, чтобы посетить светские мероприятия и пообщаться с друзьями. Поклонникипредупреждают девушку, что жизнь на две страны пользы Пынзарям не принесет. Экс-участник"Дома-2" Сергей Пынзарь слухи о любовнице пока не прокомментировал.