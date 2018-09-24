В
Сети распространяются слухи о назревающем в паре громком скандале. Говорят, что
Пынзарь завел новую избранницу, с которой изменяет Даше.
В
Сети распространяются слухи о назревающем в паре громком скандале. Говорят, что
Пынзарь завел новую избранницу, с которой изменяет Даше.
О том, что у супругов не все в порядке,
и они собираются расстаться, интернет-пользователи судачат давно. Многие поклонники
реалити-шоу сомневаются, что паре удается сохранять друг к другу трепетные
чувства, поскольку они редко видятся. На протяжении нескольких месяцев Даша
с сыновьями живет в Турции, а ее супруг Сергей Пынзарь продолжает жить и
работать в Москве.
Несмотря на идеальные, судя по Instagram-аккаунту Даши отношения в семье, есть информация о том, что во
время отсутствия супруги мужчина часто появляется в столичных развлекательных заведениях
в компании некой блондинки, сообщает Life-dom2.su. Возможно, и таинственную незнакомку связывает нечто большее, чем просто дружба.
В то же время Пынзаря
встречали в компании яркой брюнетки, передает Dom2.fans. Парочку якобы не раз видели
вместе. При этом очевидцы уверяют, что у Сергея с девушкой очень близкие
отношения.
Слухи, конечно, странные – то блондинка, то брюнетка…
Ясно одно: дыма без огня не бывает. Пока народ судачит, Даша публикует в
своем Instagram-аккаунте
совместные фото с Сергеем , демонстрируя гармонию в отношениях.
Иногда Даша приезжает в
Россию, чтобы посетить светские мероприятия и пообщаться с друзьями. Поклонники
предупреждают девушку, что жизнь на две страны пользы Пынзарям не принесет. Экс-участник
"Дома-2" Сергей Пынзарь слухи о любовнице пока не прокомментировал.