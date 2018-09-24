В Азербайджане продолжает греметь резонансная история о споре российского бизнесмена Фархада Ахмедова с итальянской компанией Paghere, занимающейся ландшафтным дизайном. Представители миллиардера обвиняют фирму в некачественной работе и присвоении средств, выделенных на озеленение дачной территории в поселке Бильгя. Адвокаты Ахмедова уверены: компания недобросовестно подошла к выполнению своей части договора, а теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре.

Азербайджане продолжает греметь резонансная история о споре российского бизнесменаФархада Ахмедова с итальянской компанией Paghere, занимающейся ландшафтнымдизайном. Представители миллиардера обвиняют фирму в некачественной работе иприсвоении средств, выделенных на озеленение дачной территории в поселкеБильгя. Адвокаты Ахмедова уверены: компания недобросовестно подошла квыполнению своей части договора, а теперь пытается сделать хорошую мину приплохой игре.ПредставительФархада Ахмедова, директор компании Baku Caspian Real Estate Limited НаильШахвердиев отмечает, что Paghera получила от заказчика "сумму более 607тысяч евро, существенная доля в которой относится именно кабелю", апоставила на объект кабель местного азербайджанского производителя,"приобретенный по цене около 57 тысяч евро"."Еслив согласованном бюджете на эту позицию материалов и работ подрядчик определилсумму более 607 тысяч евро, существенная доля в которой относится именнокабелю, и он поставил на объект кабель отечественного производителя,приобретенный по цене около 57 тысяч евро, то что можно говорить?" –задается вопросом Шахвердиев. В итоге Paghere была отстранена от работ, апредставители миллиардера выдвинули обвинения вмошенничестве и присвоении денег.этом свете представители западной компании попытались провести настоящуюинформационную атаку на бизнесмена. В своем заявлении порталу Haqqin.az адвокатКамандар Насибов сыпет речами, полными пафоса: "О какой любви ФархадаАхмедова к Азербайджану может идти речь?.. Отчего же в таком случае он(Ахмедов. – Прим.Ред.) так возмущается использованием в работах на его виллематериалов местного производства"?Стоитлишь обратить внимание, как себя позиционирует итальянская компания PaghereGreen Service Societa Agricola SR. Ее владелец Джанфранко Пагера заявляет, чтоего фирма работала в 55 странах и завоевала безупречную репутацию в своейсфере. Более того, заявляется, что итальянская компания фирма работает надпроектами "политических деятелей, глав правительств и королей".Естественно,обвинения в браке, мошенничестве и присвоении денег на объекте в поселке Бильгякомпания, в которую верят даже короли, отрицает. Однако еще в августе 2018 годаисполнительный директор компании Paghere Массимо Альберти лично подписал вместес заказчиком совместный заключительный акт, где указаны некачественно проведенныеи недоделанные работы.Всегопо актам Paghere признала свою задолженность перед компанией Ахмедова – BakuCaspian Real Estate Limited – в размере1,476 млн евро, отмечает Шахвердиев. Правда, потом Альберти, что называется,"попятился" и стал заявлять для СМИ, что браку-то было"всего" на 300-400 тысяч евро, а рассыпающиеся прогулочные дорожкибыли сделаны некачественно по вине субподрядчика. Даже если так, отметилпредставитель Ахмедова, то Paghera все равно несет за это ответственность, таккак именно она назначила субподрядчика.АдвокатPaghere Камандар Насибов придумал "остроумный" ответ на претензииАхмедова. Он яростно утверждает, что его подзащитный-итальянец, не владеющийрусским языком, "подписал этотдокумент, не зная о его содержании". Получается, чтовысокопрофессиональная западная компания подписывала контракты на сотни тысячевро, не зная об их содержании. Более того, при наличии персональногопереводчика. Странно, не так ли?Шахвердиевзаявления Насибова опровергает. "Высказывания о том, что сотрудникикомпании Paghera не были в курсе того, что подписывают и то, что документ былсоставлен на непонятном для них языке также не является действительностью. Таккак вся переписка между компанией Paghera и ООО "Baku Caspian Real Estate Limited"велась на русском языке, а также при подписании заключительного Актаприсутствовали русскоязычные сотрудники компании Paghera в качествепереводчика.Вообще,адвокатский стиль Камандара Насибова весьма оригинален, да и сам он человекдовольно интересный. Почти ни одно его судебное дело не обходилось без того,чтобы не попасть в судебную хронику. Вот лишь один из описанных журналистамипримеров: "На вчерашнем судебном процессе по делу генерала Акифа Човдаровапроизошел скандал. Адвокат генерала Камандар Насибов, забыв о правилах этики,разразился нецензурной бранью в зале суда".Последнийколоритный эпизод, изложенный в реплике портала Haqqin.az с говорящим названием"Адвокат палача" (поскольку Камандар Насибов защищал в суде генералаупраздненного азербайджанского Министерства национальной безопасности (МНБ)Човдарова, названного в СМИ за тяжкие преступления и смерть людей"кровавым генералом"), обозреватель сопроводил моралью: "Конечноже, мы понимаем, что К. Насибов, как и некоторые общественные активисты,бросившиеся на защиту генерала-палача, по всей видимости, получил кругленькуюсумму в знак вознаграждения. И мы не станем мучить адвоката банальными ириторическими вопросами о совести и достоинстве. Это слишком высокопарно дляКамандара... Хотя о каком приличии может идти речь – куда Камандар, а кудаприличие…".В 2015 году над Камандаром Насибовымсгустились было тучи, в СМИ даже появились заголовки: "Вор в законе"может поставить крест на карьере адвоката". СМИ писали, что сотрудникиПенитенциарной службы Азербайджана задержали Насибова с поличным, когда он,прибыв в исправительную колонию №8 для встречи с отбывающим наказание"вором в законе" ЛотуГули, попытался пронести ему спрятанныймодем марки "Huawei" с картой "Azercell", что зафиксированосудебным решением.Отметим,что Надир Салифов – известный в криминальном мире под прозвищем Лоту Гули – былосужден за тяжкие преступления: вымогательство, похищение людей и незаконноехранение оружия, после чего за совершение дополнительных преступлений срок егозаключении был продлен до 27 лет. Причем даже из камеры "вор в законе"с помощью четырех мобильных телефонов умудрялся вымогать у бизнесменов исостоятельных людей страны.Ноодин адвокат, пусть даже столь "креативный", спасти итальянцев отответственности вряд ли сможет, поэтому "Пагера", со словпредставителя Фархада Ахмедова, решила привлечь "тяжелую артиллерию"."После подписания заключительных Актов, на основании которых компанияPaghera признала свою задолженность перед нами в размере 1,476 млн евро, намибыла предъявлена претензия о возврате денежных средств. Сразу последовал ответитальянцев с угрозой обращения в судебные органы Англии и Азербайджана, такжево все СМИ и медиа-агентства, включая все компетентные офисы в Италии, Европе иАзербайджане", – рассказал в интервью Haqqin Наиль Шахвердиев.Надопонимать, что во всех подобных случаях, когда западная фирма воюет за своиинтересы в "туземной стране","туземцев" грызут две головы дракона – одна извне, другая –изнутри, то есть местные коллаборационисты.Почти всегда давление пойдет по двум "линиям". На Западе – этоюридические и адвокатские конторы, да и суды, которые порядком"ощиплют", как куриц для супа, ответчиков из СНГ и стран, не входящихв "западный клуб".НедавноСМИ сообщали, что итальянская компания Paghere Green Service Societa AgricolaS.R. планирует обратиться в Лондонский суд иск "за материальный иморальный ущерб" к российско-азербайджанскому бизнесмену Фархаду Ахмедовув размере 5 миллионов евро.Ситуацияс компанией "Пагера", к сожалению, наглядно демонстрирует стильработы наших "западных партнеров" на постсоветском пространстве. Длямногих представителей так называемых "цивилизованных стран" мы –"туземцы", которых можно, по их мнению, стричь, как овец. Послеразвала СССР это наглядно показал Уильям Браудер, спрятавший за "делоМагницкого" свои многомиллионные хищения в России и заочно приговоренныйроссийским судом к 9 годам лишения свободы. Пограбить без правил запостсоветские годы удалось тысячам авантюристов из Западной Европы и США,хлынувших после распада Союза в его бывшие республики.Междутем нынешний скандал с работой в Азербайджане руководителей компании Pagheraсиньор Массимо Альбертини и Джанфранко Пагеру также говорит о многом. Еслиобвинения в их адрес подтвердятся, то это откроет новую страницу в историизападного мошенничества. Тогда окажется, что и солидные, казалось бы,международные фирмы ослабляют тугие узелки галстуков на шее в постсоветскихгосударствах и выходят на тропу "джентльменов удачи" без оглядки направила, которые они никогда бы не позволили нарушить у себя дома.Возможно,впервые за 55 лет компании, "обсуживавшей королей", все же придетсяраскошелиться и "уносить ноги" из страны подобру-поздорову. Покрайней мере, в Азербайджане у компании после столь громкого скандала вряд либудут радужные перспективы.