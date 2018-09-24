Как шли последние минуты выборов и как проводился подсчёт на одном из избирательных участков. Вместе с членами участковой избирательной комиссии за голосованием следил Александр Инин.

Как шли последние минуты выборов и как проводился подсчёт на одном из избирательных участков. Вместе с членами участковой избирательной комиссии за голосованием следил Александр Инин.До закрытия избирательных участков меньше часа. К этому времени все, кто хотел исполнить свой гражданский долг, уже сделали это. В основном, ближе к закрытию подтягиваются сомневающиеся, кто весь день размышлял, идти или нет на выборы, потому что уверены, их голос не сыграет роли.Кристина: "Не хотели голосовать?" - "Не хотела, но друг уговорил. Первый раз в жизни пришла".Находятся и те, для которых личные дела куда важнее. Многие до сих пор в голову не возьмут, почему выборы проходят в сентябре, когда картошку надо копать.Людмила: "У меня дома огород, дача. Из-за этого. А так я и в тот раз голосовала, и в этот раз".Владимир Фёдорович буквально успел, как говорят в народе, "вскочить в последний вагон". На избирательный участок пришёл за 6 минут до закрытия.Владимир Курдаков: "Дети подвезли на машине, а я в саду живу. Поэтому пришлось попозднее, запозднился". - "А так всегда ходите?" - "Обязательно, в любом положении. Вот сейчас немного скривило спину, а всё равно надо идти голосовать".Для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, инвалидов и для тех, кому уже много лет, существует услуга "Избирательная урна на дом". Но её не очень афишируют, вот и идут избиратели, иногда даже превозмогая боль.Председатель УИК объявляет об окончании голосования: "Уважаемые присутствующие, сейчас 20 часов 00 минут. Время голосования завершилось. Проголосовать могут только те избиратели, которые находятся в помещении для голосования. Таковых у нас не имеется".Ровно в 8 вечера двери избирательных участков - на засов. Ризида Астаховна этой осенью впервые работает председателем участковой комиссии. Говорит, голосование 23 сентября отличается от того, что было 9-го.Ризида Тарасова, председатель участковой избирательной комиссии № 364: "Отличия были в том плане, что активность повысилась у избирателей. И явка сегодня была больше. Люди шли семьями с детьми маленькими, и бабулек приводили внуки. Сегодня день прошёл активно".Перед подсчётом голосов сначала погашают неиспользованные бюллетени. Члены участковой комиссии должны отрезать левый нижний угол каждого невостребованного бюллетеня. Потом вскрывают урну для выездного голосования. На этом участке в ней оказалось 11 бюллетеней. Ни и под конец переворачивают урны, стоявшие на участке. Все бюллетени вперемешку. Но очень быстро их разделят на стопки: за Орлову, за Сипягина, испорченные.9 сентября подсчёт голосов на участках продолжался до двух часов ночи. Но тогда и кандидатов в губернаторы было больше. И депутатов в ЗакСобрание выбирали. В этот раз участковые комиссии справились с задачей, в основном, к половине десятого - к десяти вечера. Новым губернатором стал кандидат от ЛДПР. Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов. За Светлану Орлову проголосовало 37, 46% избирателей, пришедших на выборы.