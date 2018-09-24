Злоумышленник попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной в одном из магазинов. Мужчина попытался расплатиться за покупку похищенной банковской картой.

Поздно вечером 16 сентября текущего года неизвестный мужчина, находясь на улице Либерецкой в городе Коврове, вырвал из рук 34-летней местной жительницы сумку. С похищенным злоумышленник скрылся. В сумке находились две банковские карты и мобильный телефон. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию, указав приметы, которые смогла запомнить.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно установили личность подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной в одном из торговых павильонов города, где он попытался расплатиться за покупку похищенной банковской картой.Подозреваемый, которым оказался 31-летний неоднократно судимый житель Коврова, был задержан. Фигурант дал признательные показания.В настоящее время в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).