Появилась информация о том, будто в ближайшее время Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочкой переезжает в Америку. Официальный представитель артистки прокомментировал известие.

Появилась информация о том, будто в ближайшее время Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочкой переезжает в Америку. Официальный представитель артистки прокомментировал известие.Как сообщили в пресс-службе, Кристина Орбакайте не собирается уезжать из России. "Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни", – цитирует официального представителя популярной исполнительницы РИА Новости.Ранее появились данные о том, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. Там у артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Отметим, что каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, именно это обстоятельство и повлияло на образование подобных слухов.К тому же шестилетняя дочь Кристины Орбакайте и ее супруга, бизнесмена Михаила Земцова Клавдия все лето провела в Майами. Говорят, внучку Аллы Пугачевой помогает воспитывать няня-филиппинка, которая общается с девочкой исключительно на иностранном языке. "Клава не чувствует разницы между русским и английским, у нас все получилось случайно", – рассказала Орбакайте недавно.В Америке девочка ходила в местное детское учреждение. Естественно, со сверстниками она общалась по-английски. Чтобы внучка Примадонны не потеряла приобретенные за рубежом навыки, в Москве Клавдия посещает садик, где с ней занимаются профессиональные учителя иностранного языка.