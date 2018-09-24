Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы
не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС
Украины прошли под Крымским мостом, российские
политики и военные дали им точные и емкие характеристики.
Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы
не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС
Украины прошли под Крымским мостом, российские
политики и военные дали им точные и емкие характеристики.
В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинского
флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что корабли
вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипаж кораблей мог лично посмотреть на .
Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное
судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на
ладан. Поэтому их сопровождали корабли и катера ФСБ России и Черноморского
флота.
Сделано это было для того, чтобы не допустить их затопления как
металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает
председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков.
"Киевские бандеровские власти вполне могли устроить
провокацию, к примеру, с ее взрывом и затоплением в российских водах. Поэтому
мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя
среагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.
В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал
корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками по
Керченскому поливу, ржавыми корытами.
"Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение
было не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного
архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных
российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как
символы "Руины" – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в
головах", – написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служивший
плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году и буксир
"Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.