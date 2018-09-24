Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС Украины прошли под Крымским мостом, российские политики и военные дали им точные и емкие характеристики.

Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобыне допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМСУкраины прошли под Крымским мостом, российскиеполитики и военные дали им точные и емкие характеристики.В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинскогофлота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что корабливышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипаж кораблей мог лично посмотреть на .Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательноесудно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат наладан. Поэтому их сопровождали корабли и катера ФСБ России и Черноморскогофлота.Сделано это было для того, чтобы не допустить их затопления какметаллолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считаетпредседатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков."Киевские бандеровские власти вполне могли устроитьпровокацию, к примеру, с ее взрывом и затоплением в российских водах. Поэтомумы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремясреагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвалкорабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками поКерченскому поливу, ржавыми корытами."Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроениебыло не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепногоархитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современныхроссийских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, каксимволы "Руины" – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а вголовах", – написал Аксенов на своей странице в Facebook.Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служившийплавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году и буксир"Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.