Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС Украины прошли под Крымским мостом, а российские политики и военные дали им точные и емкие характеристики.

Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобыне допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМСУкраины прошли под Крымским мостом, а российскиеполитики и военные дали им точные и емкие характеристики.В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинскогофлота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабливышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на .Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательноесудно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат наладан. Именно поэтому их взяли в кольцо российские корабли.Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей какметаллолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считаетпредседатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков, считает Ненашев."Мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремясреагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов назвалкорабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками поКерченскому поливу, ржавыми корытами.Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служившийплавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир"Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.