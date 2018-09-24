Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы
не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС
Украины прошли под Крымским мостом, а российские
политики и военные дали им точные и емкие характеристики.
Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы
не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС
Украины прошли под Крымским мостом, а российские
политики и военные дали им точные и емкие характеристики.
В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинского
флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли
вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на .
Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное
судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на
ладан. Именно поэтому их взяли в кольцо российские корабли.
Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как
металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает
председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков, считает Ненашев.
"Мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя
среагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.
В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал
корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками по
Керченскому поливу, ржавыми корытами.
Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служивший
плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир
"Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.