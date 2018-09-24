То, что Алена Шишкова активно занималась преобразованием лица и тела, ни у кого не вызывает сомнений. Чтобы понять, какой путь прошла бывшая девушка Тимати, чтобы обрести модную внешность, Dni.Ru поговорили с известным пластическим хирургом.

То, что Алена Шишкова активно занималась преобразованием лица и тела, ни у кого не вызываетсомнений. Чтобы понять, какой путь прошла бывшая девушка Тимати, чтобы обрестимодную внешность, Dni.Ru поговорилис известным пластическим хирургом."Первое, что бросается вглаза – это ярко очерченные скулы и запавшие щеки. Достигнуть такого эффектаможно инъекционными способами, то есть введением различных филлеров. С помощьюфиллеров делается акцент на области скул, подбородка и нижней челюсти. "Западение"в области щек могло быть достигнуто и с помощью операции по удалению комковБиша, то есть жирового тела щеки. Но их удаление не всегда приводит кярко-выраженному эффекту", – сказал пластический хирург Юрий Диков, просмотревснимки модели.Эксперт обратил внимание,на более поздние фотографии девушки. "Хвост брови стал более приподнятым, а этоговорит о возможном выполнении эндоскопической подтяжки лба. Во время этойоперации делаются небольшие разрезы в области волосистой части головы, выполняетсяотслойка тканей всего лба и кожа подтягивается наверх, – поделилсяподробностями хирург. – Важно не переборщить с этой процедурой, чтобы неполучить неестественно удивленный взгляд, но в целом, если выполнить ее грамотно,то получается эстетичное преображение с открытым взглядом".Если говорить оринопластике, то, по словам Дикова, скорее всего, Шишкова прибегала к коррекцииспинки носа – она стала более тонкой. "Это достаточно сложная операция, котораяпродолжается несколько часов и требует длительного восстановления. Полностьюнос сформировывается через полгода", – отметил он. На фотографиях видно, чтокончик носа стал более "вздернутый" и меньше по размеру. Это говорит о том,что, скорее всего, были проведены манипуляции с хрящами, с костными структурамии с перегородкой.Кроме того, на позднихфотографиях появился достаточно выраженный объем губ. В то же время Шишковойудалось сохранить их эстетичную форму. Коррекция губ выполняется с помощьюфиллеров на основе гиалуроновой кислоты.Если говорить о фигуре Алены,то заметно увеличение объема груди, с выраженным акцентом на верхнюю часть. "Немогу сказать, что Алена выглядит естественно – слишком большая грудь для такойхрупкой девушки. Но, видимо, она увидела свои идеальные формы именно такими", -добавил он.