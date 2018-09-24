То, что Алена Шишкова активно занималась преобразованием лица и тела, ни у кого не вызывает
сомнений. Чтобы понять, какой путь прошла бывшая девушка Тимати, чтобы обрести
модную внешность, Dni.Ru поговорили
с известным пластическим хирургом.
То, что Алена Шишкова активно занималась преобразованием лица и тела, ни у кого не вызывает
сомнений. Чтобы понять, какой путь прошла бывшая девушка Тимати, чтобы обрести
модную внешность, Dni.Ru поговорили
с известным пластическим хирургом.
"Первое, что бросается в
глаза – это ярко очерченные скулы и запавшие щеки. Достигнуть такого эффекта
можно инъекционными способами, то есть введением различных филлеров. С помощью
филлеров делается акцент на области скул, подбородка и нижней челюсти. "Западение"
в области щек могло быть достигнуто и с помощью операции по удалению комков
Биша, то есть жирового тела щеки. Но их удаление не всегда приводит к
ярко-выраженному эффекту", – сказал пластический хирург Юрий Диков, просмотрев
снимки модели.
Эксперт обратил внимание,
на более поздние фотографии девушки. "Хвост брови стал более приподнятым, а это
говорит о возможном выполнении эндоскопической подтяжки лба. Во время этой
операции делаются небольшие разрезы в области волосистой части головы, выполняется
отслойка тканей всего лба и кожа подтягивается наверх, – поделился
подробностями хирург. – Важно не переборщить с этой процедурой, чтобы не
получить неестественно удивленный взгляд, но в целом, если выполнить ее грамотно,
то получается эстетичное преображение с открытым взглядом".
Если говорить о
ринопластике, то, по словам Дикова, скорее всего, Шишкова прибегала к коррекции
спинки носа – она стала более тонкой. "Это достаточно сложная операция, которая
продолжается несколько часов и требует длительного восстановления. Полностью
нос сформировывается через полгода", – отметил он. На фотографиях видно, что
кончик носа стал более "вздернутый" и меньше по размеру. Это говорит о том,
что, скорее всего, были проведены манипуляции с хрящами, с костными структурами
и с перегородкой.
Кроме того, на поздних
фотографиях появился достаточно выраженный объем губ. В то же время Шишковой
удалось сохранить их эстетичную форму. Коррекция губ выполняется с помощью
филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Если говорить о фигуре Алены,
то заметно увеличение объема груди, с выраженным акцентом на верхнюю часть. "Не
могу сказать, что Алена выглядит естественно – слишком большая грудь для такой
хрупкой девушки. Но, видимо, она увидела свои идеальные формы именно такими", -
добавил он.