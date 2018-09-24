В Кишиневе завершился Молдо-российский экономический форум Новые горизонты сотрудничества (МРЭФ) под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона. Его организатором выступил Российско-Молдавский экономический совет. Поддержку мероприятию оказали общественные организации Деловая Россия и Опора России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Агентство стратегических инициатив. Основной задачей форума было привлечь в республику российские инвестиции и развить сотрудничество между двумя странами.

В Кишиневе завершился Молдо-российский экономический форум"Новые горизонты сотрудничества" (МРЭФ) под эгидой президента РеспубликиМолдова Игоря Додона. Его организатором выступил Российско-Молдавскийэкономический совет. Поддержку мероприятию оказали общественные организации"Деловая Россия" и "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, Российскийсоюз промышленников и предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.Основной задачей форума было привлечь в республику российские инвестиции иразвить сотрудничество между двумя странами.Главные события МРЭФСамые главные мероприятия – семь рабочих секций, пленарноезаседание "Молдова зовет!" с участием президента Молдовы Игоря Додона,подписание восьми соглашений о сотрудничестве между российскими и молдавскимикомпаниями – прошли во второй день форума. Темы рабочих секций были посвященынаиболее актуальным вопросам российско-молдавского экономическогосотрудничества: "Молдова: между Россией и Западом", "АПК: возможности иперспективы сотрудничества", "Развивая туризм", "Стратегические инициативы вРоссии: опыт для Молдовы", "Промышленность. Особые экономические зоны","Виноделие", Комфортная городская среда (Умный город). В ходе дискуссийучастники МРЭФ обсуждали, какие политические решения необходимы в Молдове,чтобы создать благоприятные и безопасные условия для работы российскихинвесторов, как республике стать мостом между европейскими и азиатскими рынкамии в каких секторах экономики сотрудничество России и Молдовы будет наиболееэффективным.В заключительный день форума гости и участники МРЭФ наделовом завтраке "Роль СМИ в развитии молдо-российских деловых отношений" обсуждали проблемырусскоязычных средств массовой информации в Молдове и возможности СМИ двухстран в освещении и продвижении молдо-российских отношений в информационномполе. По итогам встречи участники дискуссии признали, что у взаимоотношенийМолдовы и России большое будущее, но оно осуществимо только в том случае, еслиполитики республики пересмотрят отношение к своему восточному соседу, а Россиястанет активнее работать с прессой.Также в этот день участники форума посетили АТО Гагаузия,которая заключила меморандум с корпорацией"БЛ Групп" Георгия Бооса на сумму $120 млн., и завод SEBN MD по производствукабельно-проводниковой продукции для автомобилей в свободной экономической зонев городе Орхее.Помимо основной программы врамках МРЭФ прошло большое количество встреч в формате b2b: бизнесмены обсуждали возможныесовместные инвестиционные проекты и возможности их осуществления.Главные спикеры и цитатыфорумаПрезидент Республики Молдова Игорь Додон:"На политическом уровне мы делаем все возможное, чтобыукреплять молдо-российское партнерство. Молдове нужна не просто стабильность ине просто рост экономики, а большой экономический прорыв. Необходимо вывести нановый уровень развития промышленный сектор, инфраструктуру. Для этого требуютсяочень крупные инвестиции""В течение ближайших двух-трех лет в экономику Молдовынужно ежегодно инвестировать не менее $1 млрд. Только тогда нам удастсясовершить прорыв в успешное экономическое и социальное будущее. В течениепоследних лет ежегодный приток прямых иностранных инвестиций составляет менее$170 млн.""По данным Евразийского банка развития, общая сумманакопленных в Молдове прямых российских инвестиций равна $700 млн. – это всего1% от прямых российских инвестиций, осуществленных в странах СНГ… Эти цифрыговорят о том, что Молдова сегодня не входит в топ стран, привлекательных дляроссийских инвесторов"."Наши отношения со странами Европейского Союза строятся иразвиваются на базе масштабного Соглашения об ассоциации. В то же время, послеподписания этого соглашения мы стали терять доверие наших традиционныхвосточных партнеров. Мы будем дружить со всеми и на Западе, и на Востоке, ноисходить из интересов Молдовы. <…> Я не хочу, чтобы Молдова дружила с ЕС и США против России,нам это не нужно. В последние годы, к сожалению, так было в Молдове. Проводилиевропейскую политику, но очень часто антироссийскую, из-за этого мы страдали"Вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак (изприветственного слова участникам МРЭФ):"В России высоко ценят отношения с РеспубликойМолдова, опирающиеся на давние традиции дружбы, наращивание сотрудничества,в области экономики и других сферах, отвечает интересам обеих стран".Сопредседатель Общероссийской общественной организации"Деловая Россия" и сопредседатель Молдо-Российского экономического советаАндрей Назаров:"Президент сказал нам, что нужно выстроить с Молдовойдолгосрочные дружеские и экономически выгодные взаимоотношения. Молдове ужесегодня необходимо запускать процесс по гармонизации законодательства согласностандартам ЕАЭС. Парламент, правительство и в целом руководство республикидолжны уделить этому вопросу особое внимание. На это потребуется время. Тогдауже, по нашим оценкам, в Молдову может начать поступать около $1 млрд.российских инвестиций ежегодно. Также мы хотим, чтобы Республика продолжала усиливатьсвою интеграцию с Евросоюзом – для нас это является неоспоримым и уникальнымконкурентным преимуществом, которого, в том числе, нет и у нашей страны, темсамым соединяя Европу и Азию"."Если политическая ситуацияв Молдавии стабилизируется, то молдавско-российский фонд развития можетпоявиться уже в 2019 году, и его начальный капитал составит $500 млн.""В начале десятилетия Россия была главныминвестором молдавской экономики. К 2013 году, по данным Международноговалютного фонда, почти четверть от всех накопленных прямых инвестиций вреспублику, или почти 800 млн. долларов, приходилось на Россию. Сейчас Россияспустилась на пятую строчку среди главных инвесторов, хотя благодарянакопленному за прежние годы, мы по-прежнему лидируем. Никакая европейскаястрана не стала вкладывать в Молдову миллиарды долларов, воспользовавшисьуходом России"."Сейчас, инвесторы опасаются направлять сюдасвои деньги. И, чтобы это произошло, нам нужны политические гарантиибезопасности ведения бизнеса и сохранения инвестиций. Та риторика и теобещания, которые мы слышим от президента страны, предпринимателей устраивают,но сейчас нам нужно также понять, что Молдова нас зовет, в том числе и в лицеправительства. Поэтому если такие гарантии будут даны бизнесу и российский бизнесзайдет в страну, Молдова уже в ближайшие пару лет закроет все своиэкономические проблемы".Уполномоченный при Президенте Российской Федерации позащите прав предпринимателей Борис Титов:"Потенциал Молдовы очень большой, но для бизнеса оченьважна позиция государства. Участников с российской стороны могло быть и вдва-три раза больше, если бы они не задавали себе вопрос – Как там с политикой?Поддерживаются ли российские инвестиции? К сожалению, у нас пока однозначногоответа нет. Мы – бизнес – любимприставку "про": проРоссия, проЕвропа. Мы против слова "анти". Если хотя быодин российский предприниматель почувствует, что здесь "анти", то остальныхбудет очень сложно уговорить. Поэтому, если здесь будет "про все", в том числеи про Россию, а "анти-никого", это будет самая выгодная страна для инвестиций""Мы за присутствие высоких молдавских вин на нашем рынке,но поставки базового вина тоже необходимы, это огромный прибыльный бизнес.России также выгодны инвестиции в эту и другие отрасли. Потенциал Молдовы сточки зрения взаимоотношений с Россией очень высок""Здесь собрались представители очень широкого кругаотраслей – сельское хозяйство, производство потребительских товаров, банки,туризм и многие другие, и все они заинтересованы в инвестициях. Мы говорим не одесятках, а о сотнях миллионов инвестиций, потому что все проекты, которыемогут быть реализованы, очень значительные. И это не только торговые связи, чтоочень важно""Мы хотим услышать от Молдовы четкиймесседж, что российский бизнес здесь "welcome" – его приветствуют, будутзащищать его интересы и собственность, а также всячески помогать егоразвитию. Вот это мы хотим услышать""Молдова может служить мостом между Россиейи ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободнойторговле с ЕС""Сегодня был конкретный разговор о том,как развивать бизнес вместе. Говорили о многом, в том числеи о вине. Этой вашей продукции на нашем рынке нужна хорошаямаркетинговая кампания""При СССР Молдавия занимала первое местосреди союзных республик по объемам производства винных материалов, второепо табаку и третье по консервам и сахарному песку. Этотрынок сейчас потерян, но потенциал, имеющийся в Молдове для еговозвращения, огромен. Главное, чтобы благоприятная политическая воляв этом направлении была неизменна"Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос:"Для всех очевидно, что любой долгосрочный проект, особенносвязанный с инвестициями, требует политической стабильности. Поэтому старт,сегодня был дан, но реализация проекта будет зависеть в значительной степени отсамой республики".Депутат Европейского Парламента (Великобритания) НатанДжилл:"Мне очень странно, что молдавские политики, у которых естьполный суверенитет и автономия по управлению своей нацией, хотят свои полномочияпередать избранным бюрократам из Брюсселя. Это в то время, когда одна из самыхкрупных экономик мира решает выйти из ЕС"."США, Китай, Япония, которые не входятв ЕС, успешно торгуют с Европой. Молдова может так же.Единственные политики, которые имеют выгоды от ЕС – это политикиЕС, система устроена таким образом. Они будут вести переговорыне в пользу Молдавии. Я бы призвал жителей Молдавии задатьсебе вопрос: если ваши политики настаивают на вступлении в Евросоюз,кому это будет выгодно?""Вы хотите, чтобы бюрократы Брюсселясоставляли для ваших фермеров программы, даже не ступая на вашуземлю? Они будут решать, что хорошо для ваших людей.Вы должны будите выступать против России, и применятьк ней санкции. Притом взамен ЕС не предоставит вам своихпартнёров, как Россия""Ваши врачи, учителя, инженеры уедутв Лондон или Франкфурт – работать там официантамиили уборщиками. С открытыми границами отток будет ещё болеесерьёзным. Нация – это её люди. Если вы теряете своёнаселение, у вас нет будущего""Вы производите прекрасные вина, но вы думаете, что сможетеконкурировать с Италией, Испанией? Нет, конечно, потому что в ЕС работаетсистема протекционизма своих рынков. У молдавских фермеров уже возникаютпроблемы после подписания Соглашения об ассоциации, потому что французскиефермеры не позволяют вашим выходить на их рынок".Исполнительный директор "Восточного комитета германскойэкономики" Михаэль Хармс:"Уже 60% молдавского экспорта идет в ЕС. В этом году ввозувеличился почти на 40%. Но конечно я согласен с господином президентом, чтоэто хорошая тенденция, но абсолютно недостаточная для развития молдавскойэкономики и повышения благосостояния граждан. Мы поддерживаем многовекторноеразвитие республики. Я думаю, что торговля с Российской Федерацией и странамиЕвразЭС — это очень позитивное развитие,потому что экономика – это не игра с нулевой суммой. Если кто-то выигрывает,это не значит, что другой автоматически теряет. Если пирог становится большедля всех, то выигрывают все. В интересах немецкого бизнеса поддерживать этотвектор развития"."Подписание соглашения с ЕС – этобыло решение суверенного, независимого государства, но обращая вниманиена те долгосрочные экономические и культурные связи, которые естьмежду РФ и Молдовой, наверное, включение России в самом началев эти переговоры было бы более мудрым политическим решением. Но это ужележит в прошлом""Самая главная задача молдавскогобизнеса – диверсифицировать экспортные потоки. В этом плане тоже нужноразвивать торговлю с РФ. Думаю, что, обращаясь к Евразийскомуэкономическому союзу, можно было бы подумать о заключении полноценногосоглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Молдовой"Президент "Опоры России" Александр Калинин:"Российские бизнесмены готовы инвестировать,поскольку у многих здесь родственники и друзья, но все задаютсявопросом, что будет после февраля, когда пройдут выборы в парламентМолдовы. Будет ли деловой климат благоприятным для российских инвесторов?Мы не требуем каких-то особых к себе отношений, но, если будетдружественность к российским инвестициям, то, конечно, люди будутинтересоваться""Несмотря на то, что Россия в 2014 году ввела пошлины натовары из Молдовы, 98% молдавских яблок были проданы в Россию, и только 2% встраны Евросоюза"."В прошлом году Молдову посетили 300 тысяч россиян, аГрузию – почти 2 миллиона. В среднем российский турист тратит за границей $500.Если в Республику Молдова приедут 2 миллиона российских туристов – они потратятздесь $1 миллиард долларов. То есть тот объем инвестиций, которые сейчаснеобходимы республике"."Чтобы мы чувствовали, что наши права здесь(в Молдове) защищены, и вместе мы можем отсюда выходить как наевропейский рынок – это 350 миллионов потребителей, так и нароссийский рынок – 140 миллионов потребителей. Через Россию, учитывая, чтомы сейчас уделяем особое внимание снятию барьеров с торговли с Китаем(считаем его стратегическим партнером на многие годы), точерез российские логистические комплексы, через российских партнеровМолдова может легко выходить и на китайский рынок""Теперь мы независимая страна в планепродуктов питания, чего мы не могли сказать буквально четыре года назад. Унас сдаются в эксплуатацию огромные промкомплексы, винодельческиепредприятия. Те технологии, которыми сейчас владеет российский бизнеспо переработке агропродукции, стали на голову выше. Мы готовыделиться с молдавскими партнерами технологиями, которые мы освоили"Соглашения и меморандумы, подписанные на МРЭФНа форуме российские и молдавские бизнесмены подписаливосемь соглашений и меморандумов о сотрудничестве.Международная светотехническая корпорация "Боос ЛайтингГрупп" Георгия Бооса заключила меморандум в АТО Гагаузия на строительствозавода по производству осветительных приборов и реализации ряда социальныхпроектов, в том числе бесплатного обучения в России специалистов-светотехников,общей стоимостью $120 млн.Челябинское ООО "Трактор" заключило меморандум с ИП"Гагауз Екатерина" (АТО Гагаузия). Российская фирма планирует создать в АТОсервисный центр для минитракторов марки "Уралец" и навесного оборудования на ихбазе. Инвестиции в проект не разглашаются.Соглашение о сотрудничестве в сфере организации ипроведения IX Международного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" заключилиАдминистрация Президента Республики Молдова и Фонд "Академия Российскоготелевидения". Со стороны Фонда соглашение подписывал лично президент "АкадемииРоссийского телевидения" Александр Акопов.Соглашение по развитию агропромышленного комплексаОбщероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства"Опора России" заключила с Ассоциацией производителей консервов "Speranţa-Con" и Ассоциацией производителей и экспортеров фруктов"Moldova-Fruct". В обоих случаях стороны объявили о намерении работать надформированием благоприятных экономических и правовых условий для развитиямалого и среднего предпринимательства Республики Молдова и России,содействовать осуществлению инвестиционных и инновационных проектов, а такжепроводить форумы и конференции. Со стороны "Опоры России" соглашение подписалпрезидент организации Александр Калинин.Общероссийская общественная организация "Деловая Россия"и Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы подписали меморандум овзаимопонимании и сотрудничестве. Стороны пообещали содействовать друг другу всоздании совместных инвестпроектов и предприятий, а также продвижении товаров иуслуг на внутренних рынках.Соглашение о стратегическом партнерстве в целях развитиягастрономического туризма в Республике Молдова и России заключили Ассоциация посодействию в развитии и продвижения культурно гастрономического туризма(Россия) и Национальная ассоциация сельского, экологического и культурноготуризма Молдовы. В планах ассоциаций проводить совместные конференции и выставкидля профессионалов отрасли, обмениваться мнениями и продвигать гастрономическиемаршруты на внутреннем и мировом туристских рынках.Еще одно соглашение в сфере туризма подписали российскаятуристическая компания "Виэль сити центр" и Центр информирования и продвижениятуризма Молдовы. Стороны намерены содействовать внедрению единой международнойсистемы классификации отелей и туруслуг в Республике, восстановлениютрадиционных и открытию новых туристских маршрутов, расширению разнообразиявидов группового и индивидуального туризма, подготовке профессиональных кадров.Президент корпорации "БЛ Групп" Георгий Боос сравнилподписание меморандума с открытием шлагбаума. По его словам, этонамерение, но пока еще не реализация. Все бизнесмены, заключившие соглашения нафоруме, акцентировали внимание на том, что для реализации этих проектовнеобходимо создать в республике законодательную базу, которая обезопаситроссийские инвестиции в молдавский бизнес.Участники форумаПочётными гостями мероприятия стали депутат ПарламентаГреческой Республики Мария Антониоу и депутат Федерального Парламента ФРГЗигберт Дрезе, а также депутат Европейского Парламента (Великобритания) НатанДжилл.Модератором пленарного заседания "Молдова зовет!" сталпрезидент телекомпании "ВИД" Александр Любимов.Также среди VIP-гостейфорума были президент "Академии Российского телевидения" Александр Акопов, членГенерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия",президент группы компаний "Zenden" АндрейПавлов, член Генерального совета Общероссийской общественной организации"Деловая Россия", гендиректор ООО "УК Горкунов" и другие высокопоставленные чиновники,и известные бизнесмены.Итоги МРЭФ в цифрах и фактахНа форум съехалось 732 человека, из них 411 молдавских и206 российских.Мероприятие освещали 107 журналистов из 37 СМИ (19молдавских, 16 российских, 2 иностранных).61 спикер выступил на мероприятиях в рамках форумаГлавная сделка форма – международная светотехническаякорпорация "Боос Лайтинг Групп" Георгия Бооса заключила меморандум в АТОГагаузия на строительство завода по производству осветительных приборов иреализации ряда социальных проектов, в том числе бесплатного обучения в Россииспециалистов-светотехников, общей стоимостью $120 млн.$250млн. — общая сумма инвестиций в проекты,соглашения по которым были подписаны на МРЭФУже в 2019 году при условии стабилизации политическойситуации в Молдавии может быть создан молдавско-российский фонд развития состартовым капиталом $500 млн.В следующем году МРЭФ пройдет в Москве.На первом заседании Оргкомитета второго МРЭФ будетутверждена дата его проведения.