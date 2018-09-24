10-11 октября в Crocus Expo состоится China Business Forum
– крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем.
На одной площадке соберутся 16 экспертов и 7000 участников из России,
Китая и стран СНГ.
10-11 октября в Crocus Expo состоится China Business Forum
– крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем.
На одной площадке соберутся 16 экспертов и 7000 участников из России,
Китая и стран СНГ.
Ключевым
темами форума станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки и
доставки товаров без посредников, особенности взаимодействия с
поставщиками, схемы организации продаж и проведения рекламных кампаний,
автоматизация онлайн-бизнеса и многое другое.
Участники
форума смогут не только перенять опыт ведения бизнеса с Поднебесной у
известных предпринимателей, но и прямо на форуме начать свое дело:
ознакомиться с ассортиментом китайских товаров на выставке Commodity Expo, заключить контракт на поставку товаров, получить доступ к главным маркетплейсам страны, упаковать свой продукт и наладить связи с партнерами и инвесторами.
Хедлайнером события станет Лэй Цзюнь – основатель и генеральный директор компании Xiaomi,
одного из ведущих мировых производителей смартфонов. Среди приглашенных
экспертов – ведущие российские специалисты по бизнесу с Китаем,
собственники торгово-транспортных компаний, владельцы всемирно известных
корпораций и богатейшие люди Китая.
"China Business Forum"
– это мост в Китай. При этом, мост двухсторонний, который позволяет
взаимодействовать предпринимателям двух стран", – отмечает Дмитрий
Ковпак, эксперт в области работы с Китаем.
В
рамках форума пройдет розыгрыш деловой поездки в Китай. Победитель
сможет лично наладить связи с поставщиками и получить доступ к
крупнейшим торговым сетям страны.
Среди подтвердивших свое участие экспертов: Сергей Горьков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Дмитрий Портнягин, учредитель "Транзит Плюс", создатель YouTube-проекта "Трансформатор", Ли Хуэй, чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ, Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries,
Олег Довгань, основатель ТМ "Довгань", Алексей Павлов, основатель сети
ресторанов "Суши Мастер" с годовым оборотом 1,2 млрд рублей и другие.
Организаторы
мероприятия – Университет "Синергия" и Дмитрий Ковпак, ведущий
российский эксперт по организации торговли с Китаем. Мероприятие
проводится при поддержке Кантонской ярмарки, Выставки Гонконга HKTDC и
Правительства Москвы.
Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте: