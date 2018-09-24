10-11 октября в Crocus Expo состоится China Business Forum – крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем. На одной площадке соберутся 16 экспертов и 7000 участников из России, Китая и стран СНГ.

10-11 октября в Crocus Expo состоится China Business Forum– крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем.На одной площадке соберутся 16 экспертов и 7000 участников из России,Китая и стран СНГ.Ключевымтемами форума станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки идоставки товаров без посредников, особенности взаимодействия споставщиками, схемы организации продаж и проведения рекламных кампаний,автоматизация онлайн-бизнеса и многое другое.Участникифорума смогут не только перенять опыт ведения бизнеса с Поднебесной уизвестных предпринимателей, но и прямо на форуме начать свое дело:ознакомиться с ассортиментом китайских товаров на выставке Commodity Expo, заключить контракт на поставку товаров, получить доступ к главным маркетплейсам страны, упаковать свой продукт и наладить связи с партнерами и инвесторами.Хедлайнером события станет Лэй Цзюнь – основатель и генеральный директор компании Xiaomi,одного из ведущих мировых производителей смартфонов. Среди приглашенныхэкспертов – ведущие российские специалисты по бизнесу с Китаем,собственники торгово-транспортных компаний, владельцы всемирно известныхкорпораций и богатейшие люди Китая."China Business Forum"– это мост в Китай. При этом, мост двухсторонний, который позволяетвзаимодействовать предпринимателям двух стран", – отмечает ДмитрийКовпак, эксперт в области работы с Китаем.рамках форума пройдет розыгрыш деловой поездки в Китай. Победительсможет лично наладить связи с поставщиками и получить доступ ккрупнейшим торговым сетям страны.Среди подтвердивших свое участие экспертов: Сергей Горьков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Дмитрий Портнягин, учредитель "Транзит Плюс", создатель YouTube-проекта "Трансформатор", Ли Хуэй, чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ, Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries,Олег Довгань, основатель ТМ "Довгань", Алексей Павлов, основатель сетиресторанов "Суши Мастер" с годовым оборотом 1,2 млрд рублей и другие.Организаторымероприятия – Университет "Синергия" и Дмитрий Ковпак, ведущийроссийский эксперт по организации торговли с Китаем. Мероприятиепроводится при поддержке Кантонской ярмарки, Выставки Гонконга HKTDC иПравительства Москвы.Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте: