Анастасия Волочкова справила день рождения своей дочери Ариадны. Поздравить девочку с 13-летием пришел ее отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина выложила совместный снимок с экс-супругом и дала понять, что у нее произошла переоценка ценностей.

Анастасия Волочкова справила день рождения своей дочери Ариадны. Поздравить девочку с 13-летием пришел ее отец, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина выложила совместный снимок с экс-супругом и дала понять, что у нее произошла переоценка ценностей.23 сентября исполнилось 13 лет дочери Анастасии Волочковой Ариадне. В честь дня рождения балерина украсила дом воздушными шарами, пригласила гостей, заказала шикарный торт, увенчанный белоснежным жеребцом (Ариадна занимается конным спортом. – Прим.ред.). Разумеется, артистка подробно расписала самый важный день на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Для начала Анастасия написала Ариадне проникновенное поздравление. "Я счастливая мама! Моя любимая, @ariadna_volochkova с Днем Рождения! Я так тебя ждала!!🙏🏻 И это было 13 лет назад...🙈 Самую главную роль своей жизни из всех исполненных на прославленных сценах мира, я исполнила! Эта роль – МАТЕРИНСТВО! 🙏🏻 Мы живем в роскошном особняке, ездим на подаренном мне майбахе. Скоро ты будешь ездить на коне фризе Зорро. Все у тебя есть. Главная твоя опора – это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться. Моя хорошая, я счастлива, что у тебя есть подруги для которых наш дом открыт! Я счастлива твоему таланту, воспитанию и любви!❤️ Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй.🙏🏻 А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная!🙏🏻👍🏼😊🌺 Горжусь тобой, моя милая. И все сделаю для тебя (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Анастасия.Не остался в стороне и отце Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин. Балерина опубликовала их общее фото. А позже еще одно, где позировала с бывшим мужем уже вдвоем. Причем на снимке Волочкова запечатлена обнимающей Вдовина за плечи. "Игорь был рядом со мной в каждый миг рождения Ариши. И мы вместе ! Дорожу и берегу в душе🌺 Думаю, Игорь, ты тоже переоценку ценностей сделал.. Спасибо за этот день !" – поблагодарила балерина. Анастасия рассказала, что родила дочь за три часа, а накануне сняла танцевальный клип.Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году. Однако вскоре оказалось, что пышная свадьба – фикция, а на самом деле они даже не были расписаны. Спустя короткое время Анастасия и Игорь расстались. В интервью балерина признавалась, что причиной тому стало увлечение избранника йогой (по слухам – привлекательной инструкторшей по йоге).А еще Волочкова пожаловалась, что Вдовин позаимствовал у нее три миллиона долларов на развитие бизнеса и якобы не вернул. Впрочем, недавно артистка сообщила, что все же смогла договориться с бывшим мужем.