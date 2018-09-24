А наша съемочная группа сегодня вышла на одну из улиц Владимира, чтобы пообщаться с людьми. Каких решений ждут владмирцы от новой власти и на что просят обратить внимание? Смотире прямо сейчас.

А наша съемочная группа сегодня вышла на одну из улиц Владимира, чтобы пообщаться с людьми. Каких решений ждут владмирцы от новой власти и на что просят обратить внимание? Смотире прямо сейчас.Ольга Голованова: "Вообще-то, больше всего - дороги". – "А почему именно дороги?" – "А потому, что очень плохие, что в Камешковском, что в Ковровском районе. Вот только начали делать". – "Только дороги нужно делать сейчас?" – "Ну, ещё чтобы работу молодёжи больше предоставляли".Наталья Перегудова: "Льгот побольше, наверное, зарплаты повыше, мест рабочих побольше. Но не праздников, они как-то мимо нас проходят".Татьяна Мозговая: "Медицину, наверное, лучше сделать. Дороги можно подделать". – "А что в медицине вы бы хотели бы изменить или поднять?" – "Ну, чтобы ко врачу можно было бы спокойно записаться, чтобы не с криками в очереди, с ребенком, я имею в виду".Анна Гречина: "Не строить фонтаны какие-то, а детские площадки сделать или что-то наподобие для развития детей".Ольга Маркова: "Хотелось бы, чтобы он сделал что-нибудь для людей. Например, чтобы заводы не закрывались. Ну, хотя бы чтобы людям было хорошо жить".Василий Бакаев: "Программы у всех у депутатов, губернаторов. Программа какая: на благо народа! Если он обещает заниматься благосостоянием народа, то будем надеяться".Людмила Григорьева: "Меня вот, например, всех больше беспокоит здравоохранение. Потому что в нашей первой поликлинике вообще специалистов фактически нету, к врачу попасть невозможно. За две недели, которые нужно ждать – это можно умереть, при наличии серьёзных заболеваний".Любовь Шерменева: "Должны больше внимания обратить работе с людьми, их нуждам, их чаяньям, требованиям, их обеспечению и, в конце концов, обратить внимание на ту же старость".