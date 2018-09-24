Пострадавшая получила серьезные травмы

Пострадавшая получила серьезные травмыВ Вязниках на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнюю местную жительницу. Происшествие произошло утром 24 сентября.В 7:45 на улице Синькова 33-летний водитель автомобиля «Лада» наехал на девушку, когда она переходила дорогу по «зебре».В результате ДТП девушка получила серьезные травмы. С ушибом мягкий тканей голени и ушибом головного мозга пострадавшую госпитализировали в больницу.Детали происшествия выясняются.