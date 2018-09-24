Злоумышленник изготовил поддельный договор дарения, согласно которому потерпевшая якобы подарила квартиру мужчине, от лица которого он позже зарегистрировал право собственности...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по САО задержали 45-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В дежурную часть Отдела МВД России по району Аэропорт г. Москвы обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестное лицо, используя поддельные документы, лишило ее права собственности на квартиру. Материальный ущерб составил свыше 5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Декабристов полицейские задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник изготовил поддельный договор дарения, согласно которому потерпевшая якобы подарила квартиру мужчине, от лица которого он позже зарегистрировал право собственности в соответствующих органах, предъявив поддельный паспорт.Следственным Управлением УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29