Жителям региона лучше приготовить зонтики

Жителям региона лучше приготовить зонтикиС вечера 24 сентбря и весь следующий день жителей Владимирской области ждет неблагоприятная погода.По прогнозам синоптиков, в регионе будет сыро, ночью польет сильный ливень. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.Температура воздуха днем до +13 градусов, ночью - до +11.