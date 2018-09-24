К редакторам программы На самом деле Первого канала обратилась 27-летняя Кристина Юдичева. Девушка уверяет, что три с половиной года назад родила сына Платона от 66-летнего заслуженного артиста Александра Самойлова.

К редакторам программы "На самом деле" Первого канала обратилась27-летняя Кристина Юдичева. Девушка уверяет, что три с половиной года назадродила сына Платона от 66-летнего заслуженного артиста Александра Самойлова.Также Юдичева рассказала, что недавно от нее ушел мужНиколай, который узнал, что мальчик, которого он считал своим сыном, ему не родной.Теперь девушка нуждается в помощи, так как на ее зарплату фитнесс-тренера сребенком не прожить."Я пришла сюда, чтобы доказать это. Хочу, чтобы он признал отцовствои платил алименты. Он поступил как козел. Он нас бросил. Мы сдали тест ДНК, и яуверена, что он отец", – заявила Кристина уже в студии.Самойлов не отрицает любовную связь с Юдичевой, но мальчикапризнавать своим он отказывается. "Девочка моя, я ничего тебе не обещал. У насс тобой было мимолетно все. Это было одномоментно", – сообщил артист, занимаясвое место на съемочной площадке."Это была случайная встреча на улице. Тогда я был внекотором приподнятом состоянии духа. И тут вдруг мне навстречу попадаютсятакие глаза. Они сразу привлекли мое внимание. Встречались мы три раза", – вспоминаетпервое знакомство с Кристиной артист. Когда Юдичева сообщила Самойлову о том,что ждет от него ребенка, тот сразу заявил, что не собирается принимать участиев воспитании малыша.Супруга заслуженного артиста Ирина Аверина тоже появилась студии.Вести о неверности ее мужа не стали для нее откровением. Женщине ужеприходилось прощать мужу измены. Ирина, когда-то сама была любовницейСамойлова, много лет назад она увела его из семьи.Кристина прошла проверку на детекторе лжи. Как оказалось,она не претендует на отношения с Александром, от артиста ей нужны толькоденьги. Также Юдичева, судя по показаниям полиграфа, точно не знает кто отецмалыша.Ведущий Дмитрий Шепелев распечатал конверт с результатами генетическойэкспертизы. "Вероятность того, что Александр Самойлов является отцом Платона 0%",– зачитал шоумен.Далее заслуженный артист подошел к жене, встал на колени и принялся целовать ей руки. Он попросил у Ирины прощения и вернулся на свое место."Кристинка, прости меня, старого козла, что я сумел заманитьтебя в свои сети. Честное слово, я не хотел тебе зла", – обратился артист клюбовнице. После этих слов девушка расплакалась.