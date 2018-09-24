К редакторам программы На самом деле Первого канала обратилась
27-летняя Кристина Юдичева. Девушка уверяет, что три с половиной года назад
родила сына Платона от 66-летнего заслуженного артиста Александра Самойлова.
К редакторам программы "На самом деле" Первого канала обратилась
27-летняя Кристина Юдичева. Девушка уверяет, что три с половиной года назад
родила сына Платона от 66-летнего заслуженного артиста Александра Самойлова.
Также Юдичева рассказала, что недавно от нее ушел муж
Николай, который узнал, что мальчик, которого он считал своим сыном, ему не родной.
Теперь девушка нуждается в помощи, так как на ее зарплату фитнесс-тренера с
ребенком не прожить.
"Я пришла сюда, чтобы доказать это. Хочу, чтобы он признал отцовство
и платил алименты. Он поступил как козел. Он нас бросил. Мы сдали тест ДНК, и я
уверена, что он отец", – заявила Кристина уже в студии.
Самойлов не отрицает любовную связь с Юдичевой, но мальчика
признавать своим он отказывается. "Девочка моя, я ничего тебе не обещал. У нас
с тобой было мимолетно все. Это было одномоментно", – сообщил артист, занимая
свое место на съемочной площадке.
"Это была случайная встреча на улице. Тогда я был в
некотором приподнятом состоянии духа. И тут вдруг мне навстречу попадаются
такие глаза. Они сразу привлекли мое внимание. Встречались мы три раза", – вспоминает
первое знакомство с Кристиной артист. Когда Юдичева сообщила Самойлову о том,
что ждет от него ребенка, тот сразу заявил, что не собирается принимать участие
в воспитании малыша.
Супруга заслуженного артиста Ирина Аверина тоже появилась студии.
Вести о неверности ее мужа не стали для нее откровением. Женщине уже
приходилось прощать мужу измены. Ирина, когда-то сама была любовницей
Самойлова, много лет назад она увела его из семьи.
Кристина прошла проверку на детекторе лжи. Как оказалось,
она не претендует на отношения с Александром, от артиста ей нужны только
деньги. Также Юдичева, судя по показаниям полиграфа, точно не знает кто отец
малыша.
Ведущий Дмитрий Шепелев распечатал конверт с результатами генетической
экспертизы. "Вероятность того, что Александр Самойлов является отцом Платона 0%",
– зачитал шоумен.
Далее заслуженный артист подошел к жене, встал на колени и принялся целовать ей руки. Он попросил у Ирины прощения и вернулся на свое место.
"Кристинка, прости меня, старого козла, что я сумел заманить
тебя в свои сети. Честное слово, я не хотел тебе зла", – обратился артист к
любовнице. После этих слов девушка расплакалась.