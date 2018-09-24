Сына певицы Кристины Орбакайте
одолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментировать
отъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.
Сына певицы Кристины Орбакайте
одолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментировать
отъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.
По словам Никиты, он
впервые слышит об этом намерении матери. Отпрыска знаменитости так достала пресса,
что он обратился к журналистам с просьбой оставить его в покое. "Я не знаю, не
мучайте меня этими вопросами, ребят", – приводит РЕН ТВ слова Никиты
Преснякова.
Отметим, что
информацию о скором переезде семьи Орбакайте на чужбину прокомментировал
юморист Максим Галкин. Он очень удивился, когда узнал последние новости. "Это неправда,
конечно нет. А где же она будет петь? Радовать публику.
Она вернется! На ПМЖ она не собирается", – цитирует
знаменитость телеканал "Звезда".
PR-директор артистки
Максим Обухов уверяет, что Кристина скоро вернется в Москву. Она по-прежнему
живет в России и никуда не собирается. "Это абсолютные сплетни. Могу даже более сказать, что это связано с тем,
что мы снимали клип в Америке и остались чуть дольше, чтобы поддержать Филиппа
с его концертом. Поэтому, наверно, родились такие сплетни", – рассудил Обухов в
интервью радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, ранее появились данные, что Кристина Орбакайте переезжает в
Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Отметим, что каждый
год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, именно это
обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.