Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментировать отъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.

Сына певицы Кристины Орбакайтеодолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментироватьотъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.По словам Никиты, онвпервые слышит об этом намерении матери. Отпрыска знаменитости так достала пресса,что он обратился к журналистам с просьбой оставить его в покое. "Я не знаю, немучайте меня этими вопросами, ребят", – приводит РЕН ТВ слова НикитыПреснякова.Отметим, чтоинформацию о скором переезде семьи Орбакайте на чужбину прокомментировалюморист Максим Галкин. Он очень удивился, когда узнал последние новости. "Это неправда,конечно нет. А где же она будет петь? Радовать публику.Она вернется! На ПМЖ она не собирается", – цитируетзнаменитость телеканал "Звезда".PR-директор артисткиМаксим Обухов уверяет, что Кристина скоро вернется в Москву. Она по-прежнемуживет в России и никуда не собирается. "Это абсолютные сплетни. Могу даже более сказать, что это связано с тем,что мы снимали клип в Америке и остались чуть дольше, чтобы поддержать Филиппас его концертом. Поэтому, наверно, родились такие сплетни", – рассудил Обухов винтервью радиостанции "Говорит Москва".Напомним, ранее появились данные, что Кристина Орбакайте переезжает вАмерику. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Отметим, что каждыйгод певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, именно этообстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.