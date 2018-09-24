С 24 по 28 сентября 2018 года столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Неделя безопасности»...

С 24 по 28 сентября 2018 года столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Неделя безопасности».В период с 24 сентября в городе Москве проводится Всероссийское профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», направленное на привитие маленьким участникам дорожного движения знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на улицах и дорогахВ рамках проведения недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Москвы расскажут воспитанникам и ученикам общеобразовательных учреждений о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. В рамках родительских собраний инспекторы ГИБДД проинформируют взрослых об основных ошибках в поведении детей на дороге, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и напомнят об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля, существующих разновидностях детских удерживающих устройств, приемах и способах их установки и использования.В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД проведут лекции, беседы и викторины с учащимися образовательных организациях по изучению основ безопасного поведения как на улицах города, так и при передвижении в транспорте. Особое внимание детей автоинспекторы уделят безопасному использованию современных средств передвижения, расскажут о принципе действия световозвращающих элементов и необходимости их использования в темное время суток. С учениками начальных классов автоинспекторы проработают схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом» и проведут пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.«Неделя безопасности» на территории города продлится до 28 сентября 2018 года.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81