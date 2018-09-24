Орудием преступления стал обычный ключ

Орудием преступления стал обычный ключЖителя Кольчугино подозревают в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что 7 сентября 50-летний кольчугинец поссорился со своей знакомой. Вечером того же дня он захотел отомстить женщине. Подозреваемый взял ключ и сделал множество царапин по кузову автомобиля Hyundai, принадлежавшего его обидчице.Владелица машины обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 70 тысяч рублей.Местного жителя оперативно задержали. Мужчина во всем признался.Расследование уголовного дела продолжается.